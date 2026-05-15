Chelsea vs. Manchester City: FA Cup Final Showdown

The FA Cup final between Chelsea and Manchester City is set to take place on Saturday, with both teams aiming to secure a title after a challenging season. The match will be broadcast live, and fans can follow the action in the SPORT BILD-Live-Ticker.

Am Samstag treffen im Wembley-Stadion der FC Chelsea und Manchester City aufeinander, um den Sieger des FA Cups auszuspielen. Los geht's um 16 Uhr, SPORT BILD weiß, wie Sie live vor dem TV mit dabei sind.

Für die "Blues" geht es darum, eine desaströse Saison mit einem Titel abzuschließen, während die "Skyblues" auch den zweiten Pokal nach Manchester holen wollen. Ende März gewann man bereits den League Cup gegen den FC Arsenal (2:0). Fußball-Fans aufgepasst: Das Finale des FA-Cups zwischen dem FC Chelsea und Manchester City können Sie am Samstag live beimAlternativ verpassen Sie nichts hier im SPORT BILD-Live-Ticker. Das Team von Trainer Pep Guardiola (55) steht bereits zum vierten Mal in Folge im FA-Cup-Finale.

Aber: Die letzten beiden Finals gingen verloren. Letztes Jahr gegen Oliver Glasners Crystal Palace, zuvor gegen den Rivalen Man United. Der letzte Sieg im Wettbewerb datiert aus dem Jahr 2023, dort traf man ebenfalls auf die "Red Devils". Es ist die letzte Titelchance, die City in der eigenen Hand hat.

In derist man zwei Spieltage vor Schluss mit zwei Punkten Rückstand auf Arsenal auf einen Patzer der "Gunners". Durch das 3:3 gegen Everton vor knapp zwei Wochen ist die gute Ausgangslage der "Cityzens" futsch. Nun gilt es immerhin, das Pokal-Double perfekt zu machen. Für den Gegner aus London lief die Saison ganz anders.

Kurz vor Saisonende steht man auf Rang neun mit vier Punkten Rückstand auf den internationalen Platz sieben. Grund dafür: der jüngste Abwärtstrend. Aus den letzten sieben Ligaspielen holte der CFC lediglich einen Punkt, so wenig wie seit drei Jahren nicht mehr. Mit Liam Rosenior (41) wurde vor wenigen Wochen bereits der zweite Trainer in der laufenden Saison gefeuert, doch auch unter Interimscoach Calum McFarlane (40) konnte keine Wende eingeleitet werden.

Immerhin: Mit dem FA-Cup-Titel könnte man noch das Ticket für die Europa League ziehen





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