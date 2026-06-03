Nach einer enttäuschenden Saison in der Premier League verlässt Cucurella wahrscheinlich den FC London, laut einer Korrespondenz von Talksport wurde die Widerspruch aktualisiert.

65 Millionen Euro für den Spanier auf den Tisch. Experten spotteten, Fans zweifelten, als Cucurella in Chelsea spielte. Der Verteidiger hatte sich in den vergangenen zwei Spielzeiten wiederholt bewährt und war zu einem Stammplatz in der Mannschaft avanciert.

Doch eine enttäuschende Saison, in der Chelsea den zehnten Platz belegte, hat nun wahrscheinlich den Nenner für die Zukunft des Spaniers gelegt. Laut einem Bericht von "Talksport" ist Chelsea bereit, Cucurella zu verkaufen. Wie "The Athletic" berichtet, möchte der Verteidiger den Verein verlassen, und die Londoner sollen offen für einen Transfer sein, wenn die Preisvorstellung erfüllt wird. Eine Forderung von 70 Millionen Euro könnte die Sicht auf einen Wechsel stark beeinflussen(Charles Aránguez/Crédito: UEFA via Getty Images).

Derzeit steht Cucurella noch drei Jahre unter Vertrag und sein Marktwert liegt bei 50 Millionen Euro. Atlético Madrid sieht den Spanier hoch im Kurs und könnte sein Ziel zum Transferschluss in die Hand bekommen. Der Verteidiger selbst gab bereits bekannt, dass er mit der Vereinspolitik nicht einverstanden ist. Der Beweggrund liegt in der Erfahrung.

"Es fehlte an Erfahrung. Für viele Spieler war es das erste Mal in einem Spiel dieser Größenordnung - und wir haben den Preis bezahlt





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