Chema Andrés: "Es wäre für mich sehr speziell, gegen Real zu spielen"

Chema Andrés, ein junger Spieler des VfB Stuttgart, erzielte einen entscheidenden Treffer und zeigte großes Potenzial. Real Madrid könnte seine Rückhol-Klausel im Sommer für 13,5 Mio. Euro nutzen, aber der VfB geht davon aus, dass die Königlichen die Option nicht nutzen werden. Chema träumt von einem Duell mit den Königlichen und sieht sich selbst als Verdient für die gute Saison.

Beim 2:2 in Frankfurt stieß Chema Andrés (21) mit seinem Kopfballtor die Tür zur Champions League weit auf. Nach dem Spiel träumte der VfB-Sechser schon von einem Königsklassen- Duell mit den Königlichen...

Mit breitem Grinsen kam Chema weit nach Abpfiff aus der VfB-Kabine zu den Journalisten in der Mixed Zone. Im Hintergrund lief bereits die Champions-League-Hymne. Auf die Frage, welchen Gegner er sich bei der Gruppenauslosung am meisten wünscht, antwortet der Spanier: "Es wäre für mich natürlich sehr speziell, gegen Real zu spielen.

" Hintergrund: Mit 13 Jahren kam Chema in die Jugend von Real Madrid, im Sommer 2025 machte der spanische U21-Nationalspieler den Schritt nach Stuttgart. Mit seiner Ruhe und Ballsicherheit überzeugte er beim VfB auf Anhieb. Die Frage ist: Wie lange noch? Wie BILD bereits berichtete, könnte Real Chema dank einer Rückhol-Klausel im Sommer für 13,5 Mio.

Euro zurückholen. Im Sommer 2027 steigt die Klausel auf rund 20 Mio. Euro an. Aber: Beim VfB geht man aktuell nicht davon aus, dass die Königlichen von der Option Gebrauch machen werden undkommende Saison wieder in der Champions League an den Start geht, ist auch ein Verdient von Chema, der die Schwaben infrüh in Führung köpfte (10.

). Chema: "Es war ein spezielles Tor. Ich freue mich, dass ich dem Team helfen konnte, diezu erreichen.

" Nachdem er Anfang des Jahres oft nur auf der Bank saß, hat sich Chema stabilisiert - und den gelb gesperrten Kapitän Atakan Karazor (29) in den letzten zwei Spielen hervorragend vertreten. Chema: "Wir hatten eine sehr gute Saison, mit der so nicht zu rechnen war. Wir haben ein gutes Team, die Entwicklung ist positiv. Das müssen wir jetzt feiern.

" Beim Trinken hält sich der junge Spanier noch etwas zurück. Dafür ist er beim Träumen schon ein ganz Großer..





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