Tim Bunge erhält keinen neuen Vertrag bei Chemie Leipzig-Leutzsch. Fünf weitere Spieler müssen oder wollen den Verein verlassen.

Chemie Leipzig-Leutzsch verlässt Tim Bunge , fünf weitere Spieler müssen oder wollen den Verein verlassen. Der Sportchef Andy Müller-Papra erklärt, dass der Kader größer als geplant war und es notwendig sei, auszudünnen.

Bunge, ein Fanliebling, erhält keinen neuen Vertrag. Er war in der Jugend beim Verein und kehrte im Sommer 2024 vom FC Eilenburg zurück. Müller-Papra dankt Bunge für seinen Einsatz und wünscht ihm privat und sportlich nur das Allerbeste für seine Zukunft. Bunge sagt zum Abschied: 'Ich war Chemiker, schon bevor ich angefangen habe hier zu spielen, und ich bleibe es auch.

' Mit Bunge müssen oder wollen auch fünf weitere Spieler den Verein verlassen: Maxime Langner, Tom Eisfeld, Jean-Marie Nadjombe, Cyrill Akono und Kay Seidemann. Müller-Papra erklärt, dass es sich nach sehr vielen Abgängen anfühlt, aber in der Rückrunde hatte man einen 27-köpfigen Kader. Einige Spieler, die man verlassen muss, hätte man gern gehalten, aber so ist es im Fußball. Indes bleibt Marc Enke der Mannschaft erhalten.

Durch die beidseitig vereinbarte Option verlängert sich der Vertrag des Innenverteidigers um ein weiteres Jahr. Trainer Alexander Schmidt erklärt, dass Enke eindrucksvoll gezeigt habe, dass auf ihn Verlass ist. Enke hat sich nahtlos in die Stammelf eingefügt und mit soliden Leistungen zum Klassenerhalt beigetragen. Er ist noch jung und hat absolut das Potenzial, eine der Säulen dieser Mannschaft zu werden





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