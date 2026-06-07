Chemie stimmte nicht: Gastwirt Hartmut Schütz bereut Teilnahme an Rosins Restaurants

In Langgöns bei Gießen eskalierte der Streit zwischen Sternekoch Frank Rosin und Wirt Hartmut Schütz während der Dreharbeiten zu Rosins Restaurants. Das Ehepaar Schütz bereut die Teilnahme und fühlt sich vorgeführt. Die Renovierung hinterließ ein graues Ambiente, und die Chemie zwischen den Parteien stimmte nie.

In Langgöns bei Gießen steht das Gasthaus Schütz , ein traditionsreicher Betrieb mit über 200-jähriger Geschichte. Doch trotz des beeindruckenden Erbes mangelte es in letzter Zeit an zahlenden Gästen, was den Sternekoch Frank Rosin auf den Plan rief.

Er stattete den Wirten Hartmut und Verena Schütz einen Besuch ab, um ihnen bei der Rettung ihres Lokals zu helfen. Schon beim ersten Testessen wurde jedoch klar, dass hier einiges im Argen lag. Während Verena durchaus kulinarisches Talent zeigte, wirkte ihr Mann Hartmut desinteressiert und verharrte am Zapfhahn, als ginge ihn der Betrieb nichts an. Frank Rosin coachte Verena in einer Fremdküche, entwickelte eine neue Speisekarte und verließ das Ehepaar für einige Tage.

Als er zurückkehrte, um den Fortschritt zu überprüfen, eskalierte die Situation völlig. Hartmut fühlte sich von Rosin in die Enge getrieben und wurde laut, wusste nicht einmal, wie man einen Pürierstab richtig einschaltet. Der Sternekoch brach das Testkochen ab und forderte das Paar auf, sich zu entscheiden, ob sie seine Hilfe noch wollten. Am nächsten Tag verweigerte Hartmut Rosin den Handschlag, sagte stattdessen, seine Faust sei in der Tasche geballt.

Daraufhin packte Rosin seine Sachen und reiste ab. Im Nachhinein bereuen die Schützes ihre Teilnahme an der Sendung. Sie fühlen sich von Rosins Team gegängelt und provoziert, Hartmut sei wie ein Schulbub vorgeführt worden. Die Renovierungsarbeiten führten zu einem grauen Ambiente, das sie als Rosin-grau bezeichnen.

Das Ehepaar ist sich einig: Diese Ausgabe von Rosins Restaurants hätten sie sich sparen können. Die Geschichte zeigt, dass nicht jedes TV-Format zur Problemlösung geeignet ist, insbesondere wenn die Chemie zwischen den Beteiligten von Anfang an nicht stimmt. Hartmut Schütz und Frank Rosin werden in diesem Leben keine Freunde mehr werden. Das ist schade, denn eigentlich hätte die langjährige Erfahrung des Gasthauses gepaart mit Rosins Expertise zu einer erfolgreichen Wiederbelebung führen können.

Stattdessen bleibt ein bitterer Nachgeschmack, der die Zuschauer und die Wirte gleichermaßen enttäuscht. Solche Konflikte sind leider keine Seltenheit in der Fernsehwelt, wo der Druck und die Erwartungen oft hoch sind. Doch im Fall des Gasthauses Schütz könnte das Ende der Zusammenarbeit auch ein Neuanfang sein - abseits der Kameras und mit eigener, authentischer Note. Die Zukunft wird zeigen, ob das Traditionslokal ohne den TV-Sternenstaub wieder Gäste anzieht oder ob der schlechte Ruf nachwirkt.

Eines ist sicher: Die Geschichte wird in der Branche noch lange erzählt werden





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