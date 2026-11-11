Chemie verurteilt Feuerwerkskörperwurf gegen Erfurter Fans

Der BSG Chemie Schützen Fundament der Fankultur nach Vorwurf eines Bengalos gegen Gäste. Marktpolitik? Fans drohen Stadionverbot

Der BSG Chemie in der Regionalliga Nordost gerät nach einem Vorfall im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt in die Schlagzeilen. Fans des Chemie-Clubs erhoben sich im Rahmen einer Gedenkchoreographie für den verstorbenen Mitstreiter Lars und stießen dabei auf Nachsicht von Erfurter Supportern. Gleichzeitig wurde jedoch ein Feuerwerkskörper, ein sogenannter Bengalo, aus der Abteilung der eigenen Fans in Richtung des gegnerischen Blocks geschleudert.

Feuerwerkskörper als Angriff - Chemie setzt klare Linie

Der Klub veröffentlicht ein vehementes Stellungnahme, in dem der Wurf einer Seenotfackel an Besucher anderer Mannschaften als "offensiv und gesundheitsgefährdend" verurteilt wird. Die Aussage betont, dass ein solcher Missbrauch von Pyrotechnik niemals Teil einer respektvollen Fankultur sein kann, unabhängig vom Rivalitätsgrad.

Also read Bauer Chris hat drei Frauen eingeladen, will aber eigentlich nur SIE

In der Mitteilung heißt es, dass der Werfer gezielt Fans aufgriff, die zuvor einen respektvollen Beitrag im Trauerraum des Vereins geleistet haben. Der Chemie-Club stellt die Frage nach den Motiven des Werfers und weist ausdrücklich darauf hin, dass das Verhalten eine Grenze überschreitet.

Rechtslage und mögliche Konsequenzen für den Werfer

Die Sicherheitskräfte des Heimstadions konnten den Verdächtigen identifizieren. Sobald belastbare Hinweise auf die Verantwortlichkeiten vorliegen, wird der Fall der zuständigen Stadionkommission vorgelegt. Der Klub kündigt an, dass ein Stadionverbot eingezogen werden könnte, falls die Anschuldigung bestätigt wird.

Advertisement

Bisher wurde kein Erfurter Fan verletzt. Das Sicherheitspersonal betont jedoch, dass die gefährliche Natur des Vorkommens bereits eine ernste Bedrohung darstellt.

Auswirkungen für die Fankultur und die Regionalliga Nordost

Der Vorfall löst Diskussionen über die Sicherheit im Fußballstadion aus und wirft neue Fragen auf, wie Fans Sichtweisen in emotionalen Momenten ausdrücken dürfen. Der BSG Chemie zeigt damit deutlich, dass sie Missbrauch von Pyrotechnik strikt abwerten. Für die Liga bedeutet der mögliche Eintritt eines Stadionverbots nach einem Rückschlag bei den Sicherheitsprotokollen.

Für Fans der Region bedeutet ein solches Ereignis die Notwendigkeit, die Angemessenheit ihrer Ausdrucksweise bei Unterstützungsaktionen zu prüfen. Gleichzeitig wird der Sportverband daran erinnert, dass die Balance zwischen Tradition und Sicherheit bewahrt werden muss.