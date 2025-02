Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Steigende Energiepreise, bürokratische Hürden und eine schwache Nachfrage bedrohen die Existenz vieler Unternehmen. Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbands Nordostchemie, fordert mehr Wirtschaftskompetenz von der nächsten Regierung.

Robert Habeck's (Grüne) Wirtschaftsminister Arbeit wird in Deutschland sehr unterschiedlich beurteilt. Laut Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbands Nordostchemie, braucht es in der nächsten Regierung mehr wirtschaftliche Kompetenz. Unter rund 23.000 Unternehmen erwarten die meisten von ihnen ein weiteres Krisenjahr für die deutsche Wirtschaft.

„Wir steuern 2025 auf das dritte Rezessionsjahr in Folge zu – die längste Schwächephase in der deutschen Nachkriegsgeschichte“, warnte die DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. Neben der Automobilindustrie ist vor allem die Chemiebranche sehr stark von den Problemen des deutschen Wirtschaftsstandortes betroffen. \Unter anderem machen die hohen Energiepreise und die zunehmende Regulierung den Unternehmen zu schaffen. Für die Chemieindustrie stellen aber insbesondere die hohen Energiepreise eine extrem große Belastung dar. Einige Konzerne wie BASF reagieren darauf bereits mit einem umfangreichen Ausbau ihrer Energieeffizienz. In einem Interview mit der Berliner Zeitung fordert Nora Schmidt-Kesseler vor allem mehr Wirtschaftskompetenz von der nächsten Regierung. Frau Schmidt-Kesseler, in einem Statement des Nordostchemie-Verbands erklärten Sie kürzlich, dass es bei der chemisch-pharmazeutischen Industrie momentan um die Existenz geht. Warum ist die Situation so ernst? Die aktuelle Situation der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist in der Tat herausfordernd. Als Verband vertreten wir 400 Unternehmen in Berlin und den ostdeutschen Bundesländern, die besonders unter den hohen und nicht mehr wettbewerbsfähigen Energiekosten leiden. Unsere überwiegend energieintensive Branche benötigt für ihre Produktion und stoffliche Verwertung erhebliche Mengen an Gas und Strom. Die anhaltende Kostenexplosion in diesem Bereich belastet die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen massiv. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Seit fünf Jahren verzeichnen wir in Deutschland eine Stagnation und haben in dieser Zeit fünf Prozent Wachstum eingebüßt. Die Kapazitätsauslastung liegt in unserer Branche derzeit nur noch bei 70 bis 75 Prozent, mindestens 80 Prozent wären für einen wirtschaftlich gesunden Betrieb notwendig. Zusätzlich sehen sich die Unternehmen mit wachsenden bürokratischen Anforderungen konfrontiert. Neue Regelungen wie das Lieferkettensorgfaltsgesetz und die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfordern zusätzliches Personal. Die zunehmende Regulierungsdichte und langwierige Genehmigungsverfahren verschärfen die Situation weiter.





berlinerzeitung

Wirtschaftskrise Chemieindustrie Energiepreise Regulierung Existenzangst

