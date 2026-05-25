Chemieunglück in Kalifornien: Evakuierung und Notstand in Orange County

Nach der Evakuierung von rund 50.000 Menschen aufgrund eines undichten Chemikalientanks in Garden Grove, Kalifornien, besteht die Hoffnung, dass eine folgenschwere Explosion vermieden werden kann. Die Feuerwehr von Orange County hat sich dem Tank in der Nacht zu Sonntag genähert und ihn genauer inspizieren können. Die Erkenntnis, dass es offenbar einen Riss in dem Chemikalientank gibt, rückt die Lage in ein positives Licht.

Nach der Evakuierung von rund 50.000 Menschen besteht nach Behördenangaben die Hoffnung, dass eine folgenschwere Explosion vermieden werden kann. Der undichte Chemikalientank, der Methacrylsäuremethylester (MMA) enthält, könnte den Druck in dem Behälter und damit auch die Explosionsgefahr sinken.

Die Feuerwehr von Orange County hat sich dem Tank in der Nacht zu Sonntag genähert und ihn genauer inspizieren können. Die Erkenntnis, dass es offenbar einen Riss in dem Chemikalientank gibt, rückt die Lage in ein positives Licht. Die Evakuierung wurde wegen der Gefahren, die es bestehe, dass entweder bis zu 26.000 Liter hochgefährlicher Chemikalien auf den angrenzenden Parkplatz laufen oder der Behälter explodiere, ausgelöst.

Der Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County wurde ausgerufen, um das Explosionsrisiko zu mindern oder zu beseitigen. Der undichte Tank enthält eine flüchtige und entzündliche Flüssigkeit, die zur Herstellung von Kunststoffen verwendet wird. Die Gefahren wurden Zehntausenden Anwohnern mitgeteilt, ihre Häuser und das Gebiet zu verlassen. Der Eigentümer des Chemikalientanks bat die Menschen um Entschuldigung für die anhaltende Beeinträchtigung ihres Alltags.

Die Gefahrenstelle ist nur knapp zehn Kilometer vom Freizeitpark Disneyland entfernt. Die Parkverwaltung erklärte, Disneyland bleibe für Besucher geöffnet, während sie die Entwicklungen in Garden Grove genau verfolge. Südlich von Los Angeles: Zehntausende Menschen wurden wegen drohenden Chemieunglücks in Kalifornien evakuiert. EPA-Chef Lee Zeldin sagte dem Nachrichtensender CNN, dass eine Explosion des undichten Tanks und weiterer Chemikalienbehälter das katastrophalste Szenario sei und wegen dieses Risikos die Massenevakuierung angeordnet worden war.

Wahrscheinlicher sei allerdings das Szenario, dass die Chemikalie aus dem undichten Tank langsam austrete und die Einsatzkräfte die Gefahr daher beobachten, neutralisieren und eindämmen könnten





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