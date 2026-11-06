Chemnitzer FC: Restprogramm bietet Chance auf die Spitze der Regionalliga Nordost

Der Chemnitzer FC kann mit seinem Restprogramm die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost angreifen, muss aber ohne Dennis Slamar und Jonas Marx auskommen.

Der Chemnitzer FC kann die starke Hinrunde in der Regionalliga Nordost mit einer guten Restsaison veredeln. Mit dem Heimspiel am Samstag gegen Greifswald und der Partie in der darauffolgenden Woche in Luckenwalde hat der Chemnitzer FC ein machbares Restprogramm vor sich. Der Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt muss dagegen bei Chemie Leipzig antreten und empfängt zu Hause den FC Eintracht Berlin Altglienicke.

Der Vorsprung der Thüringer beträgt aktuell nur einen Punkt und fünf Tore Differenz. Damit bleibt die Tabellenspitze eng umkämpft, und jeder Spieltag kann die Verhältnisse verschieben.

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Defensive Schwächen trotz guter Tabellenposition

Der Chemnitzer FC hat in den Spielen gegen die Mittelfeld-Teams bisher nicht überzeugt. Die Sachsen kassierten unerwartete Heimniederlagen gegen Babelsberg mit 0:1 und gegen Magdeburg II mit 1:2.

Zusätzlich fällt Abwehr-Routinier Dennis Slamar (32) mit einer Blessur am rechten Schultereckgelenk aus. Als Ersatz kommen Justin Gröger (24) und Georg Hempel (19) infrage.

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Nach dem kuriosen und zugleich glücklichen 4:3-Sieg bei Tasmania Berlin muss der Fokus laut Trainer Benjamin Duda (38) wieder auf der Defensive liegen. Duda betonte, dass er sich vom Gesamtbild einer sehr stabilen Abwehr nicht abbringen lasse.

Trainer Duda setzt wieder auf drei Angreifer

Benjamin Duda will das 4:4:2-System aus der vergangenen Woche wieder zurücknehmen. Der Coach gestand ein, dass man das System nicht so oft trainiert habe, und sprach von einer Bauchentscheidung.

Gleichzeitig vertritt Duda die Ansicht, dass jeder Profi dieses System spielen kann. Die Umstellung auf ein 4:3:3 nach einer Stunde hatte im Spiel in Berlin zum Ausgleich und letztlich zum Sieg beigetragen, weshalb die Abläufe nun vertrauter seien.

Mit Ron Berlinski steht dem Team nun ein Stoßstürmer zur Verfügung. Deshalb will Duda den Chemnitzer FC wieder mit drei Angreifern in erster Linie attackieren lassen. Top-Torschütze Jonas Marx (22) mit sieben Treffern fehlt dagegen gelbgesperrt.

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Vorbereitungen auf den Lizenzantrag für die 3. Liga

Der Chemnitzer FC bereitet hinter den Kulissen den Lizenzantrag für die 3. Liga vor. Am Mittwoch fand dafür ein Sponsorenabend im Stadion an der Gellertstraße statt.

Bis Anfang Dezember sollen die Gremien des Vereins entscheiden, ob 30.000 Euro in die Bewerbung für die Rückkehr in den Profifußball investiert werden. Voraussetzung ist, dass der Chemnitzer FC sportlich weiter erfolgreich abschneidet.

Damit hängen die sportlichen Ergebnisse der kommenden Wochen eng mit der finanziellen Planung des Vereins zusammen. Eine Niederlage gegen Greifswald oder ein Punktverlust in Luckenwalde könnte die Entscheidung über die Lizenzbewerbung entsprechend beeinflussen.