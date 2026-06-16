Chemnitzer FC verpflichtet Dennis Slamar: Neuzugang soll Defensive stabilisieren

Der Chemnitzer FC hat Innenverteidiger Dennis Slamar (31) ablösefrei von Energie Cottbus verpflichtet. Der erfahrene Abwehrspieler, der bereits zwei Aufstiege feiern konnte, soll die neu aufgebaute Defensive führen und mit seiner Qualität im Spielaufbau überzeugen.

Der Chemnitzer FC hat mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Dennis Slamar einen weiteren wichtigen Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden können. Der 31-jährige Abwehr spieler kommt ablösefrei vom Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus an die Gellertstraße und wird die neu formierte Defensive des Regionalligisten verstärken.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus über 140 Pflichtspielen und zwei Aufstiegen soll Slamar nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine eine Führungsrolle übernehmen. Der Verein zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Transfer, der das klare Ziel verfolgt, die Mannschaft im Bereich der Abwehr continue readin





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