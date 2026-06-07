Chen Pomeranz wird Co-Trainer bei der HSG Wetzlar

Die HSG Wetzlar möchte ab Sommer einen neuen Trainer-Assistenten installieren. Chen Pomeranz, ein in Deutschland für den ASV Hamm-Westfalen, den TV Großwallstadt und Wetzlar spielender Spieler, soll Co-Trainer des Isländers Runar Sigtryggsson werden.

Die HSG Wetzlar möchte ab Sommer einen neuen Trainer-Assistent en installieren. Chen Pomeranz , ein in Deutschland für den ASV Hamm-Westfalen, den TV Großwallstadt und Wetzlar spielender Spieler, soll Co-Trainer des Isländers Runar Sigtryggsson werden.

Pomeranz steht aktuell auch beim israelischen Handballverband unter Vertrag und entwickelt abseits der Platte eine App, die den Handball analysiert. Seine Sportler-Laufbahn begann in der Jugend bei seinem Heimatklub AS Ramat haScharon, über weitere Stationen bei Maccabi Tel Aviv und ASA Tel Aviv landete der einstige Rückraumspieler in der Schweiz bei Grasshopper Club Zürich und dem HC Kriens. 2008 wechselte er zur HSG Wetzlar, ab 2020 verbrachte er die letzten drei Jahre seiner aktiven Karriere in Spanien bei BM Puerto Sagunto und Club Balonmano Puente Genil.

Für die israelische Nationalmannschaft bestritt Pomeranz 161 Länderspiele (418 Tore). Bei der HSG Wetzlar könnte Pomeranz nun einen Vertrag bis vorerst 30. Juni 2027 unterschreiben. Auch das Arbeitspapier von Wetzlars Chef-Trainer Sigtryggsson ist bislang bis zu diesem Termin gültig.

Damit schreiten die massiven Umbauarbeiten beim Handball-Bundesligisten aus Mittelhessen unter dem neuen Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf weiter voran. Die HSG hatte sich nach einer enormen Leistungssteigerung in den letzten Wochen aus dem schlimmsten Abstiegs-Schlamassel befreit, die Mittelhessen mussten aber dennoch bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt bangen





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HSG Wetzlar Chen Pomeranz Runar Sigtryggsson Handball Trainer-Assistent

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