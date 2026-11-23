Der deutsche Tastatur-Hersteller Cherry streicht mehr als die Hälfte der Belegschaft und verkauft die Sparte Digital Health. Ziel ist die Reduzierung der Verschuldung bis Ende 2026.

Der bayerische Traditionsunternehmen Cherry muss um seine finanzielle Stabilität kämpfen. Das Unternehmen kündigt einen radikalen Umbau an, der einen massiven Personalabbau weltweit zur Folge hat. Mehr als die Hälfte der Belegschaft soll abgebaut werden. Parallel dazu steht der Verkauf der Geschäftssparte Digital Health & Solutions kurz bevor, um die Schuldenlast zu senken.

Massiver Personalabbau in Deutschland und China

Die Cherry GmbH plant, personalressourcen in Europa und China zu streichen. Dies betrifft mehr als die Hälfte der weltweiten Belegschaft. Ende September 2026 gab das Unternehmen noch 322 Beschäftigte weltweit an. Davon entfielen 230 Mitarbeiter auf den Produktionsstandort in Auerbach in Bayern. Die Auslagerung der eigenen Fertigung in China ist für das Jahr 2027 geplant. Diese Produktion wird an externe Hersteller übergeben.

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Der Vorstandschef Rogier Volmer hat die Strategie zur Kostenreduzierung bereits im November vorgestellt. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, dass sich die Restrukturierung in Deutschland in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Betriebsrat befindet. Das Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Überlebensfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern. Viele Arbeitsplätze werden durch diese Maßnahmen gefährdet sein.

Verkauf der Sparte Digital Health & Solutions

Cherry wird die Geschäftseinheit Digital Health & Solutions abgeben. Zu dieser Sparte gehören Lesegeräte für die elektronische Gesundheitskarte sowie Software und Hardware für Arztpraxen. Der Umsatz dieser Abteilung stieg im ersten Halbjahr 2026 um rund 37 Prozent auf 8,9 Millionen Euro. Dennoch wird der Bereich verkauft. Die Sprecherin erklärte, dass der Erlös zur Tilgung der Unternehmensschulden genutzt werden soll.

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Das Management strebt an, den Verkaufsabschluss im weiteren Verlauf des Jahres 2026 zu vollziehen. Ein potenzieller Käufer wurde bereits identifiziert und prüft derzeit das Geschäft. Der genaue Name des Interessenten wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Cherry plant, den Deal bis zum Ende des Jahres 2026 abzuschließen. Diese Maßnahme ist zentral für die Sanierung der Finanzlage.

Historische Bedeutung und aktuelle Marktchallenges

Die 1983 eingeführten MX-Schalter von Cherry sind weltweit als Industriestandard anerkannt. Seit dem Auslaufen des Patents im Jahr 2014 steht das Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Günstigere Wettbewerber, insbesondere aus China, drängen auf den Markt. Die Nachfrage nach Cherry-Produkten sank nach dem Ende des Corona-Booms deutlich. Der Rückgang der Verkaufszahlen hat die finanzielle Situation verschärft.

Rogier Volmer betonte im November, dass die Margen verbessert wurden. Die Strategie zielt darauf ab, den Konzern zu verschlanken und weitere Kosten einzusparen. Die Kombination aus Personalabbau und dem Verkauf von Gewinnebringer-Divisionen ist ein drastischer Schritt. Er soll die Existenz des Herstellers sichern. Die Zukunft von Cherry hängt nun von der erfolgreichen Umsetzung dieser Restrukturierungspläne ab.