Cherry Xtrfy K63W Pro Compact: Gaming-Tastatur mit Ultra-Wideband und 8.000 Hz Polling

Cherry Xtrfy präsentiert zur Computex 2026 die K63W Pro Compact, eine Gaming-Tastatur mit Ultra-Wideband-Funktechnik, 8.000 Hz Polling und Low-Profile-Schaltern.

Cherry Xtrfy hat im Rahmen der Computex 2026 die neue Gaming-Tastatur K63W Pro Compact vorgestellt. Das Modell soll Anfang Juli 2026 in der Europäischen Union auf den Markt kommen und zeichnet sich durch eine Kombination aus Ultra‐Wideband‐Funktechnik, einer extrem hohen Polling‐Rate von 8.000 Hz, Low‐Profile‐Schaltern und einem kompakten 70‐Prozent‐Layout aus.

Im Vergleich zu herkömmlichen 2,4‐GHz‐Verbindungen nutzt die Tastatur Ultra‐Wideband (UWB), eine Technologie, die mit kurzen Impulsen über ein breites Frequenzspektrum arbeitet. Dadurch ist die Verbindung weniger anfällig für Störungen in stark frequentierten Funkumgebungen. Cherry Xtrfy verspricht präziseres Signal‐Timing, niedrigere Latenzzeiten, höheren Datendurchsatz und eine insgesamt robustere drahtlose Verbindung. Die 8.000‐Hz‐Polling‐Rate ermöglicht es, Tastatureingaben bis zu achtmal pro Millisekunde an den PC zu übertragen - sowohl im kabelgebundenen als auch im drahtlosen Betrieb.

Für das Tippgefühl setzt Cherry Xtrfy auf Cherry‐MX‐Low‐Profile‐2.0‐Schalter und eine Gasket‐Mount‐Konstruktion. Letztere dämpft Anschläge weicher und verbessert die Akustik, was zu einem sanfteren Tippgefühl und einem satteren Klang führen soll. Die kompakte 70‐Prozent‐Bauweise spart Platz auf dem Schreibtisch, ohne auf wichtige Funktionstasten zu verzichten. Die K63W Pro Compact wendet sich vor allem an ambitionierte Gamer, die Wert auf präzise Eingaben, niedrige Latenz und ein angenehmes Schreiberlebnis legen.

Der Hersteller hat einen unverbindlichen Verkaufspreis von 179,99 Euro für den europäischen Markt bekanntgegeben. Ob die Tastatur die hohen Erwartungen in der Praxis tatsächlich erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Die Kombination aus UWB und 8.000‐Hz‐Polling ist bislang einzigartig im Bereich der Gaming‐Tastaturen und könnte neue Maßstäbe setzen. Interessierte Käufer sollten die Tests und Erfahrungsberichte abwarten, sobald das Gerät im Juli 2026 erhältlich ist





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Cherry Xtrfy K63W Pro Compact Gaming-Tastatur Ultra-Wideband UWB 8.000 Hz Polling Low-Profile Computex 2026 Gasket-Mount MX Low-Profile 2.0 EU Release Preis 179 99 Euro

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