Cheyenne Hanson: Riesenchance gegen Amanda Serrano, Doppel-Weltmeisterin

Cheyenne Hanson, eine Augsburgerin, hat eine Riesenchance, um gegen Amanda Serrano, die Doppel-Weltmeisterin, zu boksen. Sie wird am Samstag in El Paso (USA) antreten und den WM-Gürtel im Federgewicht (bis 57,1 Kilogramm) der Verbände WBO und WBA auf dem Spiel haben. Hanson ist eine Halb-Amerikanerin, die bis Anfang 2026 noch in einem Steakhouse kellnerte, um sich Boxkarriere und Studium der Fitness-Wissenschaften zu finanzieren. Sie hat jetzt Sponsoren, die sie unterstützen, sodass sie sich auf den Sport konzentrieren kann.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit Muhammad Ali oder Floyd Mayweather in den Boxring steigen. Genau das steht der Augsburgerin Cheyenne Hanson (28) bevor.

Am Samstag boxt sie in El Paso (USA) gegen eine der Größten aller Zeiten, die Puertoricanerin Amanda Serrano (37), die den Weltrekord für WM-Titel in sieben verschiedenen Gewichtsklassen hält. Jetzt stehen gleich zwei WM-Gürtel im Federgewicht (bis 57,1 Kilogramm) der Verbände WBO und WBA auf dem Spiel. Ein riesiger Karrieresprung für Hanson, die bis Anfang 2026 noch in einem Steakhouse kellnerte, um sich Boxkarriere und Studium der Fitness-Wissenschaften zu finanzieren.

"Da ging viel Zeit drauf, und es war natürlich auch anstrengend", sagt die Boxerin. "Ich bin dankbar, jetzt Sponsoren zu haben, die mich unterstützen, sodass ich mich auf den Sport konzentrieren kann. " Möglich wird das Duell, weil Box-Influencer Jake Paul (29) mit seinen über 70 Millionen Social-Media-Followern das Frauen-Boxen groß machen will. Seine Promotionfirma MVP kontaktierte Hanson und nahm sie unter Vertrag.

Als Belohnung gibt es zum Start die Riesenchance gegen die Doppel-Weltmeisterin Serrano.

"Das ist ein richtig geiler Kampf", sagt Hanson, die natürlich Außenseiterin ist, aber sagt: "Ich gehe hin, um zu gewinnen und die Gürtel mit nach Hause zu nehmen. Ich gebe immer mein Bestes, egal, gegen wen ich boxe. Ich habe Respekt vor Amanda, wie vor jeder Gegnerin, aber auch nicht mehr. Sie hat viel mehr Druck zu verlieren als ich.

"Die Vorbereitung absolvierte Hanson in London bei Top-Coach Xavier Miller. Eigentlich trainiert sie seit Januar fast durch, boxte im März, dann kam das Angebot, also blieb sie gleich im Formaufbau. Es geht für sie erstmals über die Distanz von zehn Runden à drei Minuten, bisher war Hanson nur die zehnmal zwei Minuten gewohnt. Hanson könnte sich auf einen Schlag einen Namen in den USA machen, der Kampf wird dort vom Top-Sportsender ESPN übertragen.

Sie ist Halb-Amerikanerin, ihr Vater stammt aus dem Bundesstaat Alabama. Ihre Ur-Oma hat indigene Wurzeln. Dazu passt ihr Vorname Cheyenne. Dieser führt auch zu ihrem Spitznamen "Pepper", also Pfeffer.

"Freunde nannten mich wegen des Cayenne-Pfeffers ,Peppi‘", erzählt Hanson. "Für das Boxen habe ich das ins Englische übersetzt, das Feurige von Pfeffer und Chili passt ja da gut. "Auffällig sind auch ihre pinkfarbenen Haare, "mein Markenzeichen", sagt Hanson





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boxen Cheyenne Hanson Amanda Serrano WBO WBA Federgewicht Karrieresprung Studium Der Fitness-Wissenschaften Boxkarriere Sponsoren Formaufbau Formtrainerin Top-Coach Box-Influencer Promotionfirma ESPN Top-Sportsender Box-Karriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkarriere Boxkar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMA-Experten empfehlen vier Pharma-Innovationen zur europaweiten ZulassungEin schnellwirksames Botulinumtoxin, ein Östrogenrezeptor-Degrader gegen Brustkrebs mit ESR1-Mutation, ein dualer PDE4-Hemmer gegen Lungenfibrose und das erste Mittel gegen PIK3CA-bedingtes Überwuchsspektrum: Die jüngsten Innovationen an der Schwelle...

Read more »

EMA-Experten empfehlen vier Pharma-Innovationen zur europaweiten ZulassungEin schnellwirksames Botulinumtoxin, ein Östrogenrezeptor-Degrader gegen Brustkrebs mit ESR1-Mutation, ein dualer PDE4-Hemmer gegen Lungenfibrose und das erste Mittel gegen PIK3CA-bedingtes Überwuchsspektrum: Die jüngsten Innovationen an der Schwelle...

Read more »

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Trump: US-Ministerium ermittelt gegen Klägerin CarrollDie Autorin Jean Carroll soll in den 1990er Jahren von Donald Trump sexuell missbraucht worden sein. Trump wurde verurteilt. Medienberichten zufolge geht Trumps Justizministerium nun gegen sie vor.

Read more »

Alba gegen Team der Stunde: 'Haben den schlimmsten Weg'Vor dem Halbfinale gegen Bamberg stapelt Alba extrem tief. Dabei kann sich die Bilanz gegen die formstarken Franken sehen lassen. Eine Rechnung ist aber noch offen.

Read more »