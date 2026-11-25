Die Influencerin Cheyenne Ochsenknecht berichtet offen über Stalking, Dickpics und Hasskommentare. Sie fordert mehr Schutz vor digitaler Gewalt und zeigt Lösungsansätze auf.

Die zweifache Mutter und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht spricht sich zum Orange Day offen über die schweren Belastungen aus, die digitale Gewalt für Opfer bedeutet. Die 26-jährige Frau beschreibt alltägliche Übergriffe wie das ungewollte Zusenden von Nacktfotos durch Fremde und die psychische Zermürbung durch einen hartnäckigen Stalker. Für sie steht fest, dass die Verantwortung für die Bekämpfung dieser Taten falsch verteilt ist und technische Plattformen ihre Pflichten vernachlässigen.

Der tägliche Kampf gegen digitale Aggressoren

Seit Jahren ist Cheyenne Ochsenknecht regelmäßig mit Hasskommentaren konfrontiert, die ihren Körper und ihr Aussehen abwerten. Die Menge der Screenshots auf ihrem Mobiltelefon ist so groß, dass sie kaum noch im Detail erinnert wird. Daneben tritt ein spezifischer Täter auf, der ihr immer wieder ekelhafte Nachrichten zukommen lässt. Oft verschwindet dieser Mann für Wochen oder Monate, sodass Cheyenne Ochsenknecht denkt, die Belästigung sei vorbei. Kurz darauf taucht er jedoch mit einem neuen Account und einem neuen Bild wieder auf.

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Das Blockieren eines Accounts führt nur zu einem kurzfristigen Erfolg, da der Stalker unverzüglich neue Profile erstellt. Cheyenne Ochsenknecht gibt an, keine genaue Zahl der erstellten Konten zu kennen. Diese Unendlichkeit des Angriffs macht es für die Opfer nahezu unmöglich, den Belästiger dauerhaft loszuwerden. Der Täter agiert ohne sichtbare Konsequenzen, während die Opfer im Dauerkampf um ihre digitale Sicherheit stehen.

Psychologische Folgen und veränderte Reaktionen

Früher führte die Konfrontation mit der online gezeigten Herabwürdigung bei der Influencerin zu starken Gefühlen der Wertminderung. Heute hat sich ihre Reaktion jedoch gewandelt. Cheyenne Ochsenknecht sagt selbst, dass sie härter geworden sei und Hasskommentare heute fast keine emotionale Wirkung mehr auf sie haben. Sie lässt solche Kommentare nicht mehr so tief an sich herankommen und bezeichnet ihre eigene Haltung als ziemlich kalt in diesem Kontext. Diese Resilienz ist jedoch kein Indikator dafür, dass die Tat weniger schwerwiegend ist.

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Anders verhält es sich jedoch bei dem unerwünschten Erhalt von Nacktbildern. Diese Auslöser führen bei Cheyenne Ochsenknecht zu einem unmittelbaren Gefühl des Ekels und der Frustration. Bei derartigen Vorfällen denkt sie nur noch an den Prozess: Screenshot sichern, Account melden und sperren. Sie lehnt es kategorisch ab, durch diese Vorkommnisse emotional aufgewühlt oder nachts schlaflos zu werden. Das Ziel ist es, dem Täter keine weitere Macht über ihr Wohlbefinden zu überlassen.

Systemversagen und juristische Schritte

Ein zentrales Problem für Cheyenne Ochsenknecht ist die einfache technische Machbarkeit der Taten. Binnen kürzester Zeit lassen sich neue E-Mail-Adressen und Konten erstellen. Sie hinterfragt scharf, warum Plattformen diese ungewollten Bilder nicht automatisch erkennen und blockieren können. Die Verantwortung liegt aktuell allein beim Empfänger, der Screenshots erstellt, Beweise sammelt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Absender kann hingegen weitermachen.

Bei einem anderen Vorfall schickte ihr ein Mann sexualisierte Nachrichten, etwa den Kommentar zu ihrem BH-Fehlen. In diesem Fall reagierte die Polizei und es läuft ein Verfahren. Cheyenne Ochsenknecht weist darauf hin, dass dies beweist, dass juristische Schritte möglich sind. Trotz dieses Erfolgs fühlt sie sich durch das Gesamtsystem absurd belastet, da sie die ganze Arbeit des Opfers leisten muss. Sie stellt die Bilder des Täters im Netz dar und fügt das Emoji hinzu, um ihn zu identifizieren, da er im Ausland lebt und auf die Anzeigen nicht reagiert.

Historischer Mobbing-Hintergrund und aktuelle Strategie

Die Anfälligkeit für digitale Angriffe hat bei Cheyenne Ochsenknecht historische Wurzeln im Schulalltag. Als Schülerin wurde sie gemobbt und verstand nicht, warum ausgerechnet sie das Ziel von Schikanen war. In dieser Zeit entwickelte sich eine starke Angst vor Menschenmengen und sie vermied bewusst Schulklassen. Diese Erfahrungen prägten ihre Angst vor öffentlicher Konfrontation bis heute. Heute ist sie jedoch nicht mehr das verletzbare Mädchen von damals und lässt sich nicht mehr so leicht kleinmachen.

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Nichtsdestotrotz trennt sie klar zwischen ihrer inneren Stärke und der Schwere der Tat. Sie betont, dass sie die Bilder und Kommentare nicht begehrt hat. Ein fremder Mann entscheidet einseitig über die Inhalte, die auf ihrem Handy erscheinen, und das Opfer muss die Nacharbeit leisten. Cheyenne Ochsenknecht möchte ihr Leben nicht kleiner machen, sondern handelt proaktiv: Sie sichert alles, meldet Vorfälle und ignoriert unnötigen Hass, um ihre mentale Gesundheit zu schützen.