Chiara Ferragni: Vom Traumpaar zum Skandal - Gefängnis droht!

Chiara Ferragni, einst das italienische Traumpaar mit Rapper Fedez, steht vor einem Fall, der ihr gesamte Karriere zerstören könnte. Der Kuchen-Skandal und die Anschuldigungen des Ehebetrugs haben zu einer Eskalation der Situation geführt. Droht ihr nun sogar der Knast?

Chiara Ferragni , lange als das italienische Traumpaar mit Rapper Fedez bekannt, befindet sich in einem freien Fall. Nach jahrelangen Höhenflügen droht ihr nun der Knast wegen mutmaßlichen Betrug s. Die Multimillionärin wird beschuldigt, sich bei Werbeaktionen für vermeintlich gute Zwecke bereichert zu haben. Ein von ihr beworbener Kuchen erweckte den Eindruck, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln.

Die Folgen für Ferragni waren drastisch: Firmenkunden zogen sich zurück, eine Strafe von zwei Millionen Euro wurde verhängt und im September 2024 droht ihr ein Prozess mit bis zu fünf Jahren Haft. Zu allem Überfluss soll ihr Noch-Ehemann Fedez sie jahrelang belogen und betrogen haben. Während die Trennung des Paares im Mai 2024 Schlagzeilen machte, sorgt die Scheidung im November 2024 für weitere Spekulationen. Der italienische Journalist Fabrizio Corona machte jüngst eine vermeintliche Affäre Fedez’ öffentlich, und auch Chiara selbst packte pikante Details aus, behauptet, dass Fedez während ihrer Ehe immer wieder untreu gewesen sei. Fedez hingegen erklärte, er habe nie vor der Hochzeit die Reißleine ziehen wollen und dass eine andere Frau erst später in sein Leben getreten sei.Ferragni scheint sich aber nicht unterkriegen zu lassen. „Ich habe die letzte Zeit so viel durchmachen müssen. Aber dank viel Liebe und Energie stehe ich das durch. Von daher bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommen wird”, so die Unternehmerin. Ob sie aus den aktuellen Schwierigkeiten wieder herauskommen kann, bleibt abzuwarten. Der Kuchen-Skandal und die Anschuldigungen des Ehebetrugs stellen eine große Herausforderung dar, die ihre Karriere möglicherweise nachhaltig beeinträchtigen könnte.





