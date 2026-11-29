Kann eine Künstliche Intelligenz einen Menschen ersetzen? Dieser Frage widmet sich der ARD-Weihnachtsfilm „Der größte Wunsch“ mit Chiara Schoras. Im Interview spricht die Schauspielerin über ihren eigenen Umgang mit KI und erklärt, warum sie sich gerade in „einer der schönsten Lebensphasen“ befindet.

Kann eine Künstliche Intelligenz einen Menschen ersetzen? Dieser Frage widmet sich der ARD-Weihnachtsfilm „Der größte Wunsch“ mit Chiara Schoras. Im Interview spricht die Schauspielerin über ihren eigenen Umgang mit KI und erklärt, warum sie sich gerade in „einer der schönsten Lebensphasen“ befindet.

Wenn auf den Weihnachtsmärkten der Glühwein dampft und in den Innenstädten die Schaufenster festlich geschmückt sind, dann steht langsam aber sicher Weihnachten vor der Tür. Statt besinnlicher Familienzeit bedeuten die Feiertage im ARD-Film „Der größte Wunsch“ jedoch zu Beginn vor allem eins: Trauer. Ein Jahr zuvor verloren Mira und ihre beiden Kinder ihren Ehemann Nic .

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Da scheint es wie ihr persönliches Weihnachtswunder, dass er ein Roboterabbild von sich erschaffen ließ, das nun bei ihnen einzieht. Aber kann dieser KI-Nic den Verlust wettmachen? Hauptdarstellerin Chiara Schoras ist „zwiegespalten“, erklärt sie im Interview zum Film.