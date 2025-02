Chiarodias Herausforderungen bei Borussia Mönchengladbach

Fabio Chiarodia kämpft bei Borussia Mönchengladbach um Spielzeit. Trotz seiner Fortschritte im Training und seiner guten Leistungen im vergangenen Jahr, hat der junge Innenverteidiger kaum Einsatzzeiten. Die Konkurrenz auf der Position ist groß und die fehlende Spielpraxis in der U23 erschwert seine Entwicklung weiter.

Fabio Chiarodia (19), trotz des Abstiegs von Nico Elvedi (28) gegen Frankfurt, musste erneut auf der Bank bleiben. Statt Chiarodia kam Marvin Friedrich (29) zum Einsatz. Trainer Gerardo Seoane (46) begründete die Entscheidung mit der Erfahrung von Friedrich: „Marvin hat seine Chance hervorragend genutzt und einfach acht Jahre mehr Erfahrung als Fabio.“ Die Saisonbilanz von Chiarodia ist ernüchternd.

Auch in seinem zweiten Profijahr bei Borussia hat der italienische U19-Nationalspieler den Durchbruch noch nicht geschafft. Zehn Kurzeinsätze stehen auf seinem Einsatz-Konto, mit insgesamt nur 56 Minuten Spielzeit. Pro Einwechslung stand er also im Schnitt gerade einmal etwas über fünf Minuten auf dem Rasen. Seoane sieht Chiarodia aber besser als im Vorjahr: „Wir sehen ihn viel besser als im Vorjahr, auch wenn er bisher bis jetzt nicht ganz so viele Spielminuten hat. Er ist viel selbstbewusster im Training, hat sich immer mehr auf die Herausforderungen im Herren-Fußball eingestellt. Natürlich hat er in Nico und Ko zwei Innenverteidiger mit internationaler Klasse vor sich. Aber wenn er innen oder links gebraucht wird, habe ich keinerlei Problem damit, ihn zu bringen.“ Das Problem: Chiarodia steht zwar durchweg im Spieltags-Kader, kann dort aber kaum Spielpraxis sammeln. Weil sich die Bundesliga-Termine oftmals mit den Spielen der U23 in der Regionalliga überschneiden, fehlen ihm in dieser Spielzeit auch die Einsatzzeiten beim Team von Eugen Polanski (38). Letzte Saison kam Chiarodia bei der U23 noch zu 12 Einsätzen – diese Saison absolvierte er dort nur drei Spiele.





