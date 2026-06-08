Chicago Bears bauen neues Stadion in Hammond Indiana

Die Chicago Bears verlegen ihr Stadionprojekt von Illinois nach Indiana. Nach gescheiterten Planungen in Arlington Heights soll das neue Stadion in Hammond entstehen und die Region Chicagoland verbinden.

Die Chicago Bears haben ihren Umzug nach Indiana bekannt gegeben. Nachdem bereits Ende letzten Jahres der Team President Kevin Warren in einem offenen Brief die Erweiterung der Stadion suche mitgeteilt hatte, ist nun der Entschluss gefasst: Das neue Stadion wird in Hammond , Indiana gebaut.

Zuvor war das geplante Grundstück in Arlington Heights, Illinois, im Fokus gestanden. Dort kam es jedoch nicht zum Baubeginn, weil die Bears keine staatliche Finanzierung für das Projekt erhielten. Warren betonte, man habe lediglich um Unterstützung für lokale Infrastruktur wie Straßen und Versorgungsleitungen gebeten, die jedoch ausblieb. Die politische Führung in Illinois habe zudem signalisiert, dass das Projekt 2026 keine Priorität habe, was die Pläne gefährdet habe.

Der Vorstand der Bears trat daraufhin zusammen und beschloss die Verlagerung des Stadionprojekts nach Hammond. In einem Statement auf der Vereinswebsite heißt es, das neue Stadion werde die Region transformieren, indem es Northwest Indiana mit Chicagos South Side verbinde und sich über Vororte bis in den Norden der Stadt erstrecke. Es solle Chicagoland zusammenbringen und neue Chancen für Bewohner und Unternehmen schaffen.

Obwohl der genaue Standort in Hammond noch festgelegt werden muss, ist ein Namewechsel des Franchises unwahrscheinlich, da es bereits mehrere NFL-Teams gibt, die nicht im gleichnamigen Bundesstaat spielen. Sportlich lief die letzte Saison für die Bears vielversprechend: Mit einer Bilanz von 11 Siegen und 6 Niederlagen gewannen sie die NFC North und zogen in die Playoffs ein, wo sie um Quarterback Caleb Williams antraten.

Der Umzug nach Indiana markiert einen neuen Abschnitt für die traditionsreiche Franchise, die damit ihre langfristige Zukunft außerhalb Illinois sichert





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