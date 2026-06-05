Chicago Bears bauen neues Stadion in Indiana

Die Chicago Bears haben nach langem Ringen einen neuen Standort für ihr geplantes Stadion gefunden: Statt in Illinois wird das Team in Hammond, Indiana bauen. Die Entscheidung folgt nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Bundesstaat Illinois über Infrastrukturunterstützung. Der Verein sieht in Indiana bessere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das Projekt. Sportlich erreichten die Bears zuletzt die Playoffs und hoffen, mit dem neuen Stadion eine neue Ära zu starten.

Die Chicago Bears haben einen neuen Standort für ihr geplantes Stadion gefunden. Nachdem Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass die Suche ausgeweitet wird, gab der Verein nun bekannt, dass das neue Stadion in Hammond im Bundesstaat Indiana gebaut werden soll.

Zuvor war ein Grundstück in Arlington Heights im Bundesstaat Illinois im Gespräch, dort kam es jedoch nie zum Baubeginn. Die Bears hatten auf finanzielle Unterstützung für Infrastrukturmaßnahmen gehofft, die jedoch vom Bundesstaat Illinois nicht gewährt wurde. Laut Teampräsident George McCaskey und CEO Kevin Warren war die politische Unterstützung ausgeblieben und dasProjekt wurde für 2026 als nicht priorisiert eingestuft. Daher entschied der Vorstand, den Standort nach Hammond, Indiana zu verlegen.

In einer offiziellen Stellungnahme betonten die Bears, dass das Stadionprojekt von Weltklasse die Region transformieren und die Verbindung zwischen Nordwest-Indiana und der South Side Chicagos stärken wird. Die genaue Lage in Hammond steht noch nicht fest. Ein Namenswechsel des Franchises ist unwahrscheinlich, da bereits mehrere NFL-Teams außerhalb des im Namen genannten Bundesstaates spielen. Sportlich erreichten die Bears zuletzt mit einer Bilanz von 11-6 den Gewinn der NFC North und den Einzug in die Playoffs, wo sie scheiterten.

Die Entscheidung für Indiana stellt einen neuen Abschnitt in der langen Geschichte des Teams dar, das sein eigenes Stadion anstrebt, nachdem es jahrzehntelang im Soldier Field spielte. Die finanziellen und politischen Dynamiken zwischen den Bundesstaaten Illinois und Indiana spielten eine zentrale Rolle bei der Standortwahl. Mit dem Umzug nach Indiana erhoffen sich die Bears eine bessere partnerschaftliche Zusammenarbeit und schnellere Genehmigungsverfahren. Das Projekt soll neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die Region schaffen und die Fans aus beiden Bundesstaaten togetherbringen.

Während die Illinois-Seite den Verlust des Teams nicht einfach hinnehmen wird, sieht Indiana die Chance auf ein Wahrzeichen und einen wirtschaftlichen Impuls. Derzeit laufen konkrete Planungen für den Standort in Hammond, wobei die genaue Adresse und Zeitplan noch geklärt werden müssen. Die Bears betonen, dass sie weiterhin eine starke Verbindung zu Chicago halten, aber die praktischen Vorteile Indianas überwiegen. Die Across-border-Entwicklung könnte ein Modell für zukünftige Stadienprojekte werden.

Die Reaktionen aus beiden Staaten sind gemischt, während viele Fans die Entscheidung begrüßen, bedauern andere den möglichen Verlust des Teams für Illinois. Der Umzug nach Indiana bedeutet auch neue logistische Herausforderungen für die Spielstätte. Die Bears beabsichtigen, ein modernes Stadion mit allen Annehmlichkeiten zu errichten, das sowohl für Football als auch für andere Großveranstaltungen geeignet ist. Die finanziellen Details des Baus und die Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand werden in den kommenden Monaten verhandelt.

Mit diesem Schritt setzen die Bears ein klares Zeichen für ihre langfristige Zukunft und Unabhängigkeit von politischen Widerständen in Illinois. Das Team hofft, dass das neue Stadium in Hammond die Fans aus der gesamtenRegion Chicagoland anziehen und eine neue Ära des Erfolgs einläuten wird





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