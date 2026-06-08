Die Chicago Bears haben entschieden, ihr neues Stadion in Hammond, Indiana zu bauen. Das Projekt soll die Region Chicagoland zusammenbringen und ihren Einwohnern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Der genaue Standort wird noch festgelegt werden, aber die Chicago Bears sind überzeugt, dass das Projekt von Weltklasse ist und die Region verändern wird.

Bereits Ende letzten Jahres erklärten die Chicago Bears in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit, die Suche nach einem neuen Stadionstandort auszuweiten. Jetzt ist klar: Das neue Stadion wird in Indiana gebaut.

Die Chicago Bears werden ihr neues Stadion in Hammond, Indiana bauen. Das hat der Verein auf seiner Webseite und in den sozialen Medien erklärt. Die NFL 2023 kaufte die Franchise dafür ein Grundstück im Chicagoer Vorort Arlington Heights.

Allerdings kam es nie zu einem Baubeginn dort. Der Grund: Die Bears hatten wohl auf finanzielle Unterstützungen gehofft, welche der Bundesstaat Illinois allerdings nicht bereitstellen wollte. Warren sah die Planungen dadurch gefährdet und wandte sich Ende letzten Jahres in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Darin schrieb er: Wir haben keine Steuergelder des Bundesstaates für den Bau des Stadions in Arlington Park gefordert.

Man habe lediglich um Unterstützung für wesentliche lokale Infrastruktur (Straßen, Versorgungsleitungen und Erschließungsmaßnahmen) gebeten. Diese sei ausgeblieben. Unsere Bemühungen sind auf keine gesetzgeberische Partnerschaft gestoßen, sagte Warren.

Zudem habe die politische Führung angedeutet, dass das Projekt im Jahr 2026 keine Priorität haben werde. Deswegen weitete die Franchise ihre Standortsuche weiter aus. Jetzt gaben McCaskey und Warren ein Statement auf ihrer Webseite zum zukünftigen Stadionstandort ab, in dem es heißt: Gestern trat der Vorstand der Chicago Bears zusammen und beschloss, unser Stadionbauprojekt in Hammond, Indiana, voranzutreiben, wobei der genaue Standort noch festgelegt werden muss.

Und weiter: Wir sind überzeugt, dass ein Stadionprojekt von Weltklasse in Hammond die Region verändern wird, indem es den Nordwesten von Indiana über den Loop mit der South Side von Chicago verbindet und sich über Stadtteile und Vororte bis in den Norden der Stadt erstreckt. Es wird die Region Chicagoland zusammenbringen und ihren Einwohnern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Privatsphäre-Einstellungen Dass sich der Name des Franchises durch den Umzug ändern wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Es gibt bereits mehrere Teams in der NFL, die nicht im dem Bundesstaat spielen, dass in ihrem Namen steht: So spielen beispielsweise die Sportlich hatten die Bears gerade ihre beste Saison seit 2018. Mit einer Bilanz von 11-6 konnte die Franchise die NFC North gewinnen und in die Playoffs einziehen. Dort konnten die Mannschaft rund um Quarterback Caleb Williams gegen die Green Bay Packers gewinnen.

Die Bears haben ihre beste Saison seit 2018 abgeschlossen und sind nun auf der Suche nach einem neuen Stadion. Das neue Stadion wird in Hammond, Indiana gebaut und wird die Region Chicagoland zusammenbringen. Der genaue Standort wird noch festgelegt werden, aber die Chicago Bears sind überzeugt, dass das Projekt von Weltklasse ist und die Region verändern wird. Die NFL hat das Grundstück im Chicagoer Vorort Arlington Heights gekauft, aber es kam nie zu einem Baubeginn.

Die Bears hatten auf finanzielle Unterstützungen gehofft, aber der Bundesstaat Illinois hat diese nicht bereitgestellt. Deswegen weitete die Franchise ihre Standortsuche weiter aus. Das neue Stadion wird die Region Chicagoland zusammenbringen und ihren Einwohnern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen. Die Chicago Bears sind überzeugt, dass das Projekt von Weltklasse ist und die Region verändern wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chicago Bears Neues Stadion Indiana Region Chicagoland Weltklasse-Projekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eine Woche vor US-Match: Stadion-Angestellte stimmen für StreikNur eine Woche vor dem ersten WM-Spiel von Co-Gastgeber USA im SoFi Stadium hat die Gewerkschaft der Angestellten in der Arena im kalifornischen Inglewood

Read more »

Ein Schimpfwort im Stadion spaltet die Nation: Mexikos Fankultur und der Kampf gegen HomophobieKurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko flammt eine alte Debatte wieder auf. Der umstrittene „puto“-Ruf bringt dem Verband Strafen ein – und ist aus den Stadien kaum wegzukriegen.

Read more »

Eine Woche vor WM-Spiel: Streikdrohung im US-StadionNur eine Woche vor dem ersten WM-Spiel von Co-Gastgeber USA im SoFi Stadium hat die Gewerkschaft der Angestellten in der Arena im kalifornischen Inglewood

Read more »

Chicago Bears bauen neues Stadion in Hammond IndianaDie Chicago Bears verlegen ihr Stadionprojekt von Illinois nach Indiana. Nach gescheiterten Planungen in Arlington Heights soll das neue Stadion in Hammond entstehen und die Region Chicagoland verbinden.

Read more »