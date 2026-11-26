Die Chicago Bears schlagen die Detroit Lions im Thanksgiving-Spiel durch einen Touchdown von Caleb Williams in der letzten Sekunde. Details zum Spielverlauf.

Im spannungsgeladenen Thanksgiving -Spiel der NFL standen sich die Detroit Lions und die Chicago Bears gegenüber, wobei die Partie bis zur letzten Spielminute unentschieden offen blieb. Am Ende des hochkarätigen Duells gingen die Lions knapp als Verlierer vom Platz, obwohl Jahmyr Gibbs insgesamt dreizehn Punkte beisteuerte. Die Defense der Lions musste indes zulassen, dass die Chicago Bears neununddreißig Punkte erzielten.

Williams führt Bears zum Sieg mit Touchdown in letzter Sekunde

Der Quarterback der Chicago Bears, Caleb Williams, dominierte das Geschehen auf der Offense-Seite und sammelte mehr als dreihundertfünfundvierzig Yards sowie zwei Touchdowns an. Mit einem präzisen Pass fand er seinen Receiver in der Endzone, nur drei Sekunden vor dem ablaufenden Spieluhr. Dieser letzte Wurf war entscheidend für den Sieg der Bears und folgte auf einen früheren Touchdown von Williams, der die Lions noch in die hoffnungsvolle Position vor dem Schlusspfiff brachte.

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Im Gegensatz dazu verbuchte Jared Goff für die Detroit Lions mehr als dreihundert Yards. Goff konnte sich dabei stark auf seine Laufstärke von Jahmyr Gibbs verlassen. Gibbs erzielte drei Touchdowns und war somit ein zentraler Faktor im Offense-Angriff der Lions, der jedoch am Ende nicht reichte, um die starke Defensive der Bears zu durchbrechen.

Lions führen in Halbzeit, Bears drehen in zweiter Halbzeit

Bis zur Halbzeitpause kontrollierten die Detroit Lions das Geschehen und lagen mit neun Punkten in Führung. Die Dynamik des Spiels änderte sich jedoch in der zweiten Halbzeit, als die Chicago Bears ihre Leistungen steigerten und aufholten. Im letzten Viertel schlossen die Gäste auf drei Punkte auf, was die Spannung bis zum finalen Drive am Maximum hielt.

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Dieses intensive Finale bedeutete einen herben Rückschlag für die Detroit Lions, die ihre Führung nicht verteidigen konnten. Trotz der starken individuellen Leistungen von Gibbs und Goff fehlte der entscheidende Halt in der Defense, die neununddreißig Punkte zuließ. Die Bears nutzten ihre Chancenauswertung in kritischen Situationen perfekt aus, um das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden.

Aktuelle Tabellenführung der NFC Nord

Mit dieser Niederlage bleiben die Detroit Lions an Platz zwei der NFC Nord stehen und haben nun eine Bilanz von acht Siegen zu drei Niederlagen. Die Chicago Bears hingegen ziehen an ihnen vorbei und belegen nun die Tabellenführung mit neun Siegen zu zwei Niederlagen. Diese Verschiebung in der Tabellenposition unterstreicht die Bedeutung des Thanksgivingspiels für die Playoff-Hoffnungen beider Teams.

Die Leistung von Caleb Williams und die defensive Stabilität der Bears markieren einen Wendepunkt in der Saison. Für die Lions bleibt die Frage, wie sie ihre Defensive für die kommenden Spiele stärken können, um ähnlich knappe Spiele nicht mehr zu verlieren. Die aktuelle Form zeigt, dass die Conference-Struktur im Nord-Division weiterhin umkämpft ist und jedes Spiel entscheidend sein kann.