Chicago Bears verlieren Tight End Colston Loveland beim Thanksgiving-Spiel in Detroit mit einer Knieverletzung. Ein Kreuzbandriss wird befürchtet.

Die Chicago Bears müssen am Thanksgiving-Feiertag einen möglicherweise folgenschweren Verletzungsschock verkraften. Star-Tight-End Colston Loveland (22) verletzte sich im ersten Viertel des Spiels bei den Detroit Lions am linken Knie.

Kurz darauf wurde Loveland mit einem Cart in die Kabine gebracht. Im US-Fernsehen wurde berichtet, dass der Tight End emotional und frustriert wirkte. Zuvor war bei einem Laufspiel ein Gegenspieler in sein linkes Bein gefallen.

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Loveland fällt mit Knieverletzung aus

Die Bears haben bestätigt, dass Colston Loveland nicht mehr auf das Feld zurückkehrt. Wie schwer die Knieverletzung tatsächlich ist, war zunächst nicht bekannt.

Befürchtet wird allerdings ein Kreuzbandriss. Eine endgültige Diagnose lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor, die Bears hatten sich dazu nicht weiter geäußert.

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Bears verlieren wichtige Tight Ends

Ein längerer Ausfall von Colston Loveland würde die Bears besonders hart treffen, weil die Position ohnehin extrem dünn besetzt ist. Cole Kmet fällt bereits für den Rest der Saison aus.

Kmet, der langjährige Stamm-Tight-End, hatte sich im Oktober schwer am rechten Knie verletzt und musste operiert werden. Sollte auch Loveland länger fehlen, wären den Bears innerhalb weniger Wochen die beiden wichtigsten Tight Ends weggebrochen.

Als Alternativen stehen vor allem der Rookie Sam Roush und Stephen Carlson zur Verfügung. Roush kommt vor Thanksgiving lediglich auf sechs gefangene Pässe für 75 Yards.

Loveland als Waffe von Caleb Williams

Colston Loveland hat sich zuletzt zu einer wichtigen Anspielstation von Quarterback Caleb Williams entwickelt. Vor dem Spiel in Detroit stand der Erstrunden-Pick von 2025 bei 40 Catches für 392 Yards und drei Touchdowns.

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Allein in den fünf vorherigen Spielen kam Loveland auf 27 Catches für 282 Yards und drei Touchdowns. Gerade in dieser Phase der Saison fällt somit ein zentraler Passempfänger für Williams aus.

Super-Bowl-Ambitionen der Bears unter Druck

Die Bears reisten mit einer Bilanz von 8:2 nach Detroit und gehören in dieser Saison zum Kreis der Super-Bowl-Anwärter. Der Zeitpunkt des Ausfalls könnte kaum schlechter sein.

Ausgerechnet im entscheidenden Teil der Saison droht Caleb Williams nun seine zweite wichtige Anspielstation auf der Tight-End-Position zu verlieren. Sollte sich die Befürchtung einer schweren Knieverletzung bestätigen, könnte dieser Thanksgiving-Schock die Saison der Bears weit über das laufende Spiel hinaus beeinflussen.