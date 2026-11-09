Chicago Bears gewinnen knappen Sieg trotz fünf Turnovers

Die Chicago Bears schlagen die Tampa Bay Buccaneers mit 27:24. Kicker Cairo Santos trifft den Sieger nach vier Interceptions von Caleb Williams.

Die Chicago Bears beenden eine intensive Partie im Soldier Field in Chicago mit einem knappen Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das Endergebnis steht bei 27 zu 24 Punkten. Die Entscheidung fiel erst, als die Spieluhr abgelaufen war. Kicker Cairo Santos verwandelte dabei einen Feldschuss aus einer Entfernung von 38 Yards. Dies sorgte für eine massive Reaktion im Stadion der Bears.

Frühe Führung der Bears und starke Starts

Quartback Caleb Williams sorgte zunächst für Entlastung bei seinem Team. Er fand Rome Odunze für einen Nine-Yard-Touchdown und wenige Momente später Luther Burden III für einen spektakulären Sechsundfünfzig-Yard-Score. Chicago führte schnell mit 14 zu 0 Punkten. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung der Bears sieben Punkte, da sie mit 17 zu 6 in die Pause gingen. Die Defensive der Tampa Bay Buccaneers schien zunächst keinen Zugriff auf das Offensivspiel der Hausherren zu haben.

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Interceptions und kuriose Statistik im Spielverlauf

Das Spiel drehte sich jedoch rapide, als Caleb Williams unglaubliche vier Interceptions warf. Besonders im dritten Viertel wurden die Situationen kritisch. Die Buccaneers fingen den Ball von Williams zweimal hintereinander ab. Anstatt daraus Punkte zu erzielen, warfen die Bucs den Ball praktisch direkt wieder zurück. Baker Mayfield, der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, produzierte selbst zwei Interceptions. Eine davon trug Jaylon Johnson von den Bears über 67 Yards zum Pick-Six zurück.

Dadurch entstand eine sehr kuriose Statistik im NFL-Regelwerk. Die Chicago Bears gewinnen das Spiel trotz fünf Turnovers. Caleb Williams ist zudem erst der dritte Quarterback in der Geschichte der Bears in der Super-Bowl-Ära, der ein Spiel trotz vier geworfener Interceptions gewinnt. Die Defensive zeigte sich in diesen Momenten entscheidend und rettete das Team aus der Gefahr.

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Komplettierung durch Baker Mayfield und Bucky Irving

Der auffälligste Spieler auf Seiten der Tampa Bay Buccaneers war der Running Back Bucky Irving. Er lief für 97 Yards und erlief zwei Touchdowns. Sein zweiter Score holte die Bucs mit noch zwei Minuten und fünfzig Sekunden Spielzeit auf 22 zu 24 zurück. Statt des zusätzlichen Punkts versuchten die Buccaneers einen Two-Point-Conversion-Versuch. Baker Mayfield lief selbst in die Endzone. Das Ergebnis war 24 zu 24. Plötzlich benötigten die Bears nach einem Spiel voller Fehler noch einen perfekten letzten Drive.

Genau diesen lieferte Caleb Williams. Der wichtigste Spielzug erfolgte in der letzten Minute. Der Quarterback fand Tight End Colston Loveland für 38 Yards. Damit brachte er die Bears tief in die gegnerische Hälfte. Chicago ließ anschließend die Spieluhr herunterlaufen. Die Verantwortung für den Siegtreffer übergaben sie an Kicker Cairo Santos.

Auswirkung auf die Tabellenplatzierung in der NFL

Damit stehen die Chicago Bears bei sensationellen sieben Siegen bei zwei Niederlagen. Sie zeigten in diesem Spiel, wie nah sie am eigenen Scheitern waren. Die Tampa Bay Buccaneers fallen dagegen auf drei Siege und sechs Niederlagen zurück. Das Ergebnis festigt die Position der Bears in der Liga, obwohl sie fast alles taten, um das Spiel aus der Hand zu geben. Die Partie gilt als eines der ausgeglicheneren und dramatischeren Spiele der aktuellen Saison.