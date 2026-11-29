Andy Reid setzt Justin Tucker als Ersatzkicker ein. Harrison Butker pausiert wegen schwacher Quote. Tucker kehrt nach Suspendierung zurück.

Trainer Andy Reid von den Kansas City Chiefs hat eine einschneidende Personalentscheidung für das Donnerstagsspiel gegen die Los Angeles Rams bekanntgegeben. Der langjährige Kicker Harrison Butker bleibt vorerst auf der Bank und erhält eine Pause. Stattdessen übernimmt Justin Tucker, formerly mit den Baltimore Ravens verbunden, die Verantwortung für die Kicks der Chiefs. Diese Maßnahme ist eine direkte Reaktion auf die anhaltenden sportlichen und öffentlichen Probleme von Butker in der aktuellen Saison.

Sportliche Gründe für die Umbildung

Die primäre Begründung für den Wechsel liegt in der unzureichenden statistischen Ausbeute von Harrison Butker. Der 31-jährige Spieler hat in diesem Jahr lediglich 15 seiner 23 Field-Goal-Versuche verwandelt. Diese Quote von 65,2 Prozent ist laut CBS Sports die schlechteste aller Kicker in der NFL, die mindestens 15 Versuche absolviert haben. Besonders in großer Distanz zeigt sich Butker unzuverlässig: Von zwölf Versuchen aus mindestens 45 Yards traf er nur vier.

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Ein entscheidender Fehler geschah bereits am Thanksgiving-Tag beim Spiel gegen die Buffalo Bills. Im vierten Viertel vergab Butker ein Field Goal aus 46 Yards, das Kansas City in Führung gebracht hätte. Das Spiel endete mit einer knappen 10:13-Niederlage für die Chiefs. Trainer Andy Reid betonte jedoch, dass er seinen Kicker nicht dauerhaft abschreiben wolle. Der Trainer verwies darauf, dass man manchmal einen Schritt zurückgehen müsse, um anschließend wieder voranzukommen.

Die Rückkehr von Justin Tucker

Justin Tucker kehrt nach langer Abwesenheit ins aktive NFL-Geschäft zurück. Der Kicker, der 13 Jahre lang für die Baltimore Ravens spielte, hat seit dem 4. Januar 2025 kein Spiel mehr bestritten. Nach seiner Entlassung im Mai 2025 durch die Ravens sperrte die NFL Tucker für zehn Spiele, aufgrund von Vorwürfen unangemessenen Verhaltens während Massagen. Insgesamt erhoben 16 Massagetherapeutinnen Anschuldigungen gegen ihn.

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Tucker wies die Vorwürfe konsequent zurück und wurde nicht strafrechtlich angeklagt. Die NFL-Ermittlungen sind mittlerweile abgeschlossen. Tucker gehört seit Ende Oktober dem Practice Squad der Chiefs an und erhält nun mit dem Spiel gegen die Rams seine erste Chance im Team von Patrick Mahomes. Seine sportliche Historie war lange Zeit exzellent, doch in seiner letzten Saison vor der Suspendierung verwandelte er nur 22 von 30 Field Goals, was auf aktuelle Formschwächen hindeuten könnte.

Auswirkungen auf das Team und die Fans

Die Entscheidung von Andy Reid markiert einen Wendepunkt in der Strategie der Chiefs im letzten Drittel der regular season. Mit der Umstellung auf Tucker wird erwartet, dass die Taktik im Special Teams-Bereich stabilisiert wird. Die Fans und Medien verfolgen die Entwicklung gespannt, da die Zuverlässigkeit der Kicks in der NFL entscheidend sein kann. Tucker hat trotz der Pause ein hohes Maß an Erfahrung und Prestige, was ihm als erfahrener Profi die notwendige Ruhe geben soll.

Die nächsten Spiele werden zeigen, ob die Umstellung auf Justin Tucker die gewünschten sportlichen Erfolge bringt. Die Chiefs stehen unter Druck, da jede Punktzahl in dieser Phase der Saison zählt. Harrison Butker wird die kommenden Wochen nutzen, um sich zu erholen und seine Technik zu verbessern, in der Hoffnung, wieder in den Kader zurückkehren zu können. Die NFL-Spiele werden weiterhin sonntags ab 19 Uhr bei RTL live übertragen.