Die Chilenische Einsiedlerspinne wurde an der Universität Tübingen entdeckt. Experten stufen das Risiko als gering ein, da eine großflächige Ausbreitung in Deutschland unwahrscheinlich ist.

Im Herbst 2025 wurde an der Universität Tübingen eine seltene und potenziell gefährliche Spinnenart entdeckt, die bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte. Ein Handwerker stieß bei Arbeiten im Keller des Campus auf ein unscheinbares Tier, das sich später als Chilenische Einsiedlerspinne aus der Gattung Loxosceles herausstellte. Dieser Fund markiert einen ungewöhnlichen Moment, da sich diese Art bisher fast ausschließlich im Mittelmeerraum ausgebreitet hatte und als Dauergast in Deutschland eher unbekannt war.

Fundmenge und Herkunft der Spinnenart

Seit dem ersten Nachweis durch den Handwerker sind in den Räumlichkeiten der Universität Tübingen insgesamt 15 Exemplare dieser Spinnenart gefunden worden. Die hohe Zahl an Sichtungen in einem begrenzten Gebiet lässt Experten vermuten, dass sich die Art in Deutschland etabliert hat. Allerdings ist eine Ausbreitung über das gesamte Bundesgebiet aufgrund der spezifischen Temperaturansprüche der Tiere als unwahrscheinlich einzustufen. Die Chilenische Einsiedlerspinne bevorzugt ein Leben in geschlossenen Gebäuden, ähnlich wie sie es bereits an der Universität Helsinki seit mehr als 60 Jahren tut, ohne die Stadtgrenzen zu überschreiten.

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Toxische Wirkung und medizinische Risiken

Das Gift der Chilenischen Einsiedlerspinne kann bei einem Biss schwere Gewebeschäden verursachen, die Mediziner als Nekrose bezeichnen. Dabei sterben Hautzellen und das umliegende Gewebe ab. Nach einem Biss können sich innerhalb von zwei bis 18 Stunden starke Schmerzen einstellen. In seltenen schweren Fällen sind weitere Komplikationen bis hin zum Tod des Betroffenen möglich. Dennoch betonen Experten, dass solche fatalen Verläufe extrem selten bleiben und die Tiere allgemein nicht als angriffslustig gelten.

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Einschätzung der Experten und Sicherheitsmaßnahmen

Hubert Höfer, der als Leiter der Biowissenschaften am Naturkundemuseum Karlsruhe fungiert und die Spinne eindeutig identifizierte, stuft die Gefahr für die allgemeine Bevölkerung als sehr gering ein. Die Tiere sind nachtaktiv und meiden aktiv den Kontakt zu Menschen. Bisse treten meist nur dann auf, wenn eine Spinne versehentlich in Kleidung eingeklemmt wird und sich bedroht fühlt. Dr. Roland Mühlethaler vom Naturschutzbund (NABU) weist zudem darauf hin, dass eine sichere optische Unterscheidung von anderen Spinnenarten sehr schwierig ist. Wer die Tiere nicht im Haus haben möchte, sollte sie vorsichtig mit einem Glas und Pappe einfangen, ohne direkten Hautkontakt.

Next Steps und Meldeverfahren

Falls ein Biss vermutet wird, ist eine rasche medizinische Abklärung dringend erforderlich, da die Bestimmung des Tieres den Behandlungsverlauf beeinflussen kann. Sichtungen können durch gute Fotos über die Plattform Nabu/naturgucker gemeldet werden. Der Fund in Tübingen bleibt ein einzigartiges Ereignis und ist kein Hinweis darauf, dass die Giftspinne flächendeckend in Deutschland lauert. Die Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen monitors die Situation weiterhin genau, um potenzielle Veränderungen im Vorkommen der Art festzustellen.