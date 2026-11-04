Chiles Oberster Gerichtshof bestätigt Katze Sorgerechtsstreit zwischen Ex-Partnern

Der chilenische Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass das Wohl einer Katze Vorrang vor den Interessen der Besitzer hat. Ein monatliches Pendeln zwischen zwei Häusern wurde als unzumutbar eingestuft.

Der Oberste Gerichtshof von Chile hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass das Wohl einer Hauskatze Vorrang vor den Interessen und Rechten ihrer Besitzer haben muss. Die fünf Richter der höchsten Instanz urteilten einstimmig, dass ein monatliches Pendeln des Tieres zwischen den Wohnungen der beiden Ex-Partner nicht zumutbar ist. Damit bestätigten sie ein Urteil des zweitinstanzlichen Berufungsgerichtes von Valdivia, das der Frau des einstigen Paares das alleinige Recht zur Betreuung des Tieres zugesprochen hatte.

Rechtliche Grundlage und Tierstatus

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Chiles gelten Tiere zwar offiziell als bewegliche Sachen. Die Richter bewerteten den Schutz der Katze jedoch höher als die klassische Definition von Eigentum. Sie stellten klar, dass das Wohlergehen des Tieres im Vordergrund stehen muss und nicht die rechtlichen Ansprüche der Menschen. Die Richter begründeten ihren Beschluss damit, dass die emotionalen Bindungen des Tieres an einen Ort und eine Person Vorrang vor den Wünschen der getrennten Eigentümer haben.

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Konflikt um die Betreuung der Katze

Die Parteien hatten ursprünglich eine abwechselnde Betreuung des Haustiers gefordert, das sie während ihrer Partnerschaft angeschafft hatten. Die Frau des Paares war jedoch gegen diese Regelung und ging in Berufung. Der Oberste Gerichtshof wies die Forderung nach einem Wechselmodell zurück. Die Richter stellten fest, dass die hohe Konfliktbereitschaft der Parteien es ausschließt, dass das Wohlergehen der Hauskatze im Rahmen eines gemeinsamen Sorgerechts gewährleistet werden könnte.

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Bedeutung für die Rechtsprechung

Dieses Urteil markiert einen wichtigen Schritt in der chilenischen Rechtsprechung. Es zeigt, dass Gerichte bereit sind, die Interessen von Tieren über die strengen Definitionen des Zivilgesetzbuches zu stellen. Die Richter betonen, dass Tiere nicht nur als Eigentum betrachtet werden sollten, sondern als fühlende Wesen, die Schutz vor unnötigem Stress und Unruhe benötigen. Ein monatliches Pendeln zwischen zwei Häusern würde das Tier unnötig belasten und seine Stabilität gefährden.

Folgen und Zukunft der Entscheidung

Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für ähnliche Fälle in Chile. Gerichte müssen nun stärker das Wohlergehen des Tieres berücksichtigen, wenn es um Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen getrennten Partnern geht. Die Richter von Valdivia und der Oberste Gerichtshof haben einen Präzedenzfall geschaffen, der zukünftige Urteile beeinflussen wird. Die Entscheidung unterstreicht die Notwendigkeit, tierfreundliche Lösungen zu finden, die den Stress für das Haustier minimieren.