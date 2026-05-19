China and Russia: Strategic Partnership and Ukraine-Krieg

The article discusses the strategic partnership between China and Russia, with a focus on their recent meeting in Beijing and the potential implications of their relationship, particularly in the context of the Ukraine-Krieg.

Gerade erst war Trump in Peking. Heute, nur wenige Tage darauf, empfängt Chinas Herrscher Xi Jinping den russischen Despoten Wladimir Putin. Russland gilt in der Schurken-Beziehung mit China schon länger als der Junior-Partner.

Denn Putin ist abhängig. Er braucht seinen östlichen Nachbarn, um seine Wirtschaft am Leben zu erhalten. Und: Er möchte Xis Hilfe im Ukraine-Krieg.in einem Video die "lange strategische Partnerschaft" zwischen den beiden Ländern – diese spiele "weltweit eine bedeutende, stabilisierende Rolle" und die Beziehungen hätten "ein wahrhaft beispielloses Niveau" erreicht. Wladimir Putin am Dienstag nach seiner Landung auf dem Flughafen in Peking.

Er wurde von Außeminister Wang Yi empfangenPutin nennt Xi einen "lieben Freund". Moskau setzt auf eine Bestätigung, dassfür die Volksrepublik weiter einen "privilegierten Platz" einnehme, sagte Zhao Long von den Shanghai Institutes for International Studies. Er braucht ihn wegen der westlichen Sanktionen für den Energieexport: China ist der weltweit größte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe. Bei ihrem Treffen könnten Xi und Putin über den geplanten Bau einer Erdgaspipeline ("Power of Siberia 2") von Russland nach China über die Mongolei sprechen.

Das Thema Ukraine-Krieg dürfte laut Experten bei dem Treffen von Putin und Xi eine untergeordnete Rolle spielen. Für Putin habe dieses Thema Priorität, China hingegen werde wohl nicht zu einem maßgeblichen Akteur eines Friedensprozesses werden, sagte Analyst Zhao. Tatsächlich unterstützt China Russland im Ukraine-Krieg weniger, als viele im Westen glauben, erklärt China-Expertin Marina Rudyak vom Zentrum für Ostasienwissenschaften (Uni Heidelberg) im RONZHEIMER-Podcast.

"Entscheidend sind für Peking die Stabilität der gemeinsamen, 4000 Kilometer langen Grenze sowie Zentralasiens", erklärt Rudyak. "Deshalb liegt aus chinesischer Sicht weder ein Sieg noch eine Niederlage Russlands im Interesse. ". Ein geschwächter, aber stabiler Putin – so laute das bevorzugte Szenario Pekings.

Kein Russland, das die Ukraine besiegt und dann in seiner östlichen Region (etwa in den zentralasiatischen Staaten) neuen Appetit auf Gebietsgewinne entwickelt





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