Donald Trump besuchte China und hatte ein dreitägiges Staatsbankett bei Xi Jinping. Während der Außenauftritt war lustig und warm, unter der Oberfläche war die harte Politik. Aber zeigen Sie den completos Artikel lesen ... © 2026 Tichys Einblick. Mit 2026 wird Tichys Einblick ihre 50-jährige Tätigkeit in der Branche beenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Donald Trump besuchte China und besuchte Xi Jinping, wie ein Staatsmann, nicht nur hier, sondern mit Rede und Geworum über die nächste Weltordnung. Außen: Lächeln, Händedruck und warme Worte.

Unter der Oberfläche: harte Machtpolitik. Dieser Besuch ist kein gewöhnlicher diplomatischer Termin, sondern eine Megarallye in Energiepreisen. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus hat die IEA zu einer der größten Energiekrisen aller Zeiten zugetraut. Gleichzeitig steigen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits.

Dies gefährdet die globale Ernte und spiegelt sich in steigenden Energiepreisen, explodierenden Produktionskosten und potenziell in einem Super-El-Nino. Erste Auswirkungen sind bereits sichtbar. Getreide, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten. Anleger sollten beachten, dass traditionelle Märkte unter Druck geraten könnten, während sich neue Ressourcen entwickeln.

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