Nach dem deutlichen Wahlsieg der DPP in Taiwan fordert Peking die Wiedervereinigung. Die Situation bleibt angespannt, während die KMT in Taipeh stärkste Kraft wird und die Präsidentschaftswahlen 2028 näher rücken.

Die Volksrepublik China hat ihre Forderung nach einer friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan am Sonntag erneut bekräftigt, obwohl die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) bei den jüngsten Kommunalwahlen einen deutlichen Sieg errungen hat. Pekings Entscheidung, diese Position zu wiederholen, steht im direkten Widerspruch zum Wahlergebnis, das der pro-taiwanischen Fraktion neue Mandate bescherte und ihre politische Präsenz auf dem Inselstaat massiv ausbaute.

Peking sieht unvermeidliche Wiedervereinigung

Das Pekinger Büro für Taiwan-Angelegenheiten erklärte eindeutig, dass der Ausgang der Wahlen weder die Richtung der Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg verändern werde, noch die aus chinesischer Sicht unvermeidliche Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland abwenden könne. Zugleich bekräftigten die chinesischen Behörden ihre Absicht, sich weiterhin entschlossen gegen jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans sowie gegen eine Einmischung von außen zur Wehr zu setzen. Peking betrachtet Taiwan als integralen Bestandteil seines Territoriums und hat den Einsatz militärischer Mittel zur Durchsetzung seiner Kontrolle über die Insel nie ausgeschlossen.

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Taiwanische Regierung weist Warnungen zurück

Taiwans Regierung wies die Verlautbarungen aus Peking entschieden zurück und forderte die chinesische Führung auf, das demokratische System der Insel und das Votum der Wählerschaft zu respektieren. Der taiwanische Festlandrat appellierte an Peking, ohne Vorbedingungen und auf Augenhöhe den Dialog mit der gewählten Führung Taiwans zu suchen. Peking verweigert den direkten Kontakt mit Taiwans Präsident Lai Ching-te, den die Führung als Separatisten einstuft. Lai wiederum betont beharrlich, dass ausschließlich das taiwanische Volk über seine Zukunft bestimmen könne.

Militärische Spannungen und taktische Manöver

Obwohl innenpolitische Themen den Wahlkampf dominierten, attackierte Peking im Vorfeld wiederholt den DPP-Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Taipeh, Puma Shen, und verlegte Dutzende Militärflugzeuge sowie Kriegsschiffe in die Gewässer rund um Taiwan. Diese militärischen Aktionen dienten vermutlich als Druckmittel, um den demokratischen Prozess auf der Insel zu beeinflussen, obwohl die DPP ihre Position stärken konnte. Die neuerlichen Warnungen aus Peking verdeutlichen, dass die geopolitischen Spannungen in der Taiwanstraße auch mit Blick auf die kommenden Präsidentschaftswahlen hoch bleiben dürften.

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Oppositionelle KMT gewinnt in Taipeh

Die oppositionelle Kuomintang (KMT), die traditionell für engere Beziehungen zu Peking eintritt, verteidigte zwar Taipeh, musste jedoch mit dem Verlust der zentral gelegenen Metropole Taichung an die DPP eine herbe Niederlage hinnehmen. Taipehs Bürgermeister Chiang Wan-an sicherte sich die Wiederwahl und gilt damit als potenzieller Anwärter auf das Präsidentenamt. Er betonte jedoch, seine oberste Priorität liege vorerst weiterhin auf der Verwaltung der Hauptstadt. Die KMT-Vorsitzende Cheng Li-wun, die im April zu Gesprächen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zusammengetroffen war, forderte unverzügliche Vorbereitungen auf das Wahljahr 2028, nannte dabei jedoch noch keinen konkreten Präsidentschaftskandidaten.

Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2028

Mit dem Urnengang richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2028. Es wird weithin erwartet, dass Amtsinhaber Lai eine zweite Amtszeit anstreben wird. Die DPP hat ihre Basis in vielen ländlichen Gebieten und Städten gestärkt, während die KMT ihre Stärke in der Hauptstadt behaupten konnte. Die Dynamik der letzten Wochen zeigt, dass die taiwanische Bevölkerung zwar eine klare Richtung gewählt hat, die geopolitische Lage jedoch durch Peks Hardline-Politik weiterhin instabil bleibt und internationale Beobachter auf zukünftige Eskalationen oder diplomatische Öffnungen warten.