Chinas Machthaber Xi Jinping geht gegen Korruption ​vor. Nun wurde ein Mann verurteilt, der seine Ämter jahrelang missbraucht haben soll. Eine Hinrichtung gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Ein chinesisches Gericht hat den ehemaligen Regierungschef der südlichen Region Guangxi wegen Korruption ​zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe gegen Lan Tianli wurde für ‌zwei Jahre ausgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete.

Ein solcher Aufschub bedeutet in China üblicherweise, dass das Todesurteil nach zwei Jahren in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wird, sofern der ​Verurteilte in dieser Zeit keine weiteren Straftaten begeht. Das Gericht entschied ⁠zudem, ⁠dass Lan nach einer solchen Umwandlung keine weiteren Strafminderungen erhalten oder vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Xinhua zufolge hatte ‌Lan zwischen 2008 und 2025 seine Ämter ​missbraucht, um ‌Personen und Organisationen bei Geschäften, Projektvergaben und Beförderungen zu begünstigen.

Advertisement

Advertisement

Im Gegenzug habe er Bestechungsgelder von insgesamt 587 Millionen Yuan angenommen. Die Korruptionsermittlungen gegen ‌Lan wurden im Mai 2025 bekannt. Noch im selben Monat trat er als Chef der Regionalregierung zurück, an ‌deren Spitze er seit ​2021 gestanden hatte. ‌Vor rund einem Jahr wurde er aus ‌der ​Kommunistischen Partei ausgeschlossen.