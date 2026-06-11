China, Iran, Tankerbrand, Golfregionkämpfe, Deutschland, USA, Bahrein, Kuwait, Iran-Krieg, Trump, Merkel

China ruft die beteiligten Parteien zur sofortigen Einstellung der Kämpfe auf und betont die Notwendigkeit eines Waffenstillstands. Das iranische Außenministerium verurteilt die US-Angriffe und betont die Bedeutung der Feuerpause. Der Tankerbrand im Oman und die erneuten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran werden ebenfalls berichtet. Auch die Bereitschaft Deutschlands und anderer Staaten an der Sicherung der Ölversorgung in der Golfregion interessiert. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vor.

China fordert nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran einen sofortigen Stopp der Kämpfe. China rufe die betroffenen Seiten auf, die militärischen Einsätze "unverzüglich einzustellen", sagte Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian vor Journalisten.

Die Kriegsparteien sollten "zum Dialog und zu Verhandlungen zurückkehren, auf die Vermittlungsbemühungen der beteiligten Länder eingehen und so bald wie möglich einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand erreichen". Das iranische Außenministerium hat die "großangelegten" US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. In einer Mitteilung heißt es, die von den Vereinigten Staaten ausgeführten "illegalen und kriminellen Angriffe" der vergangenen Stunden seien nicht nur ein offensichtlicher Verstoß gegen die Charta der Vereinigten Nationen. Auch sei die Feuerpause dadurch "praktisch bedeutungslos" geworden.

Die Verantwortung für "die extrem ernsten Konsequenzen dieser kriminellen Handlung" liege bei den Anführern der Vereinigten Staaten. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zielten die jüngsten US-Angriffe hauptsächlich auf den Süden des Landes, es wurden aber auch Orte nahe der Hauptstadt Teheran getroffen. Vor der Küste des Oman ist auf einem Tanker ein Brand ausgebrochen. Im Maschinenraum sei sein Feuer ausgebrochen, berichtet die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf lokale Behörden.

Ob der Brand durch einen Angriff verursacht wurde, ist bisher unklar. Die Behörden ermittelten weiter, heißt es. Der Vorfall habe sich 21 Seemeilen nordöstlich von Sohar im Oman ereignet. Zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf befindet sich die Straße von Hormus.

Die Führung in Teheran gab zuletzt die "komplette" Schließung der Meerenge bekannt, dem widersprach die US-Armee. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus und angrenzenden Gewässern angegriffen. +++ 11:15 Anonymer Top-Militär widerspricht: Trump prahlt mit "Geheimmission" - die wohl keine war +++ Donald Trump nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Auch jetzt fällt der US-Präsident wieder mit übertriebenen Aussagen auf.

In einer geheimen Mission hätten die US-Streitkräfte Öltanker aus der Straße von Hormus geleitet, selbst Iran habe nichts gewusst. Recherchen zeigen aber: Das stimmt nicht ganz. Kanzler Friedrich Merz unterstreicht die Bereitschaft der Bundesregierung, sich an der Sicherung der für die weltweite Öl- und Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus zu beteiligen. Dies gelte, "sobald die Voraussetzungen dafür vorliegen".

Deutschland sei bereit, nach einem Ende des Konflikts in der Golfregion dort Verantwortung zu übernehmen, führt der Kanzler weiter aus. Ziel bleibe, dass der Iran sein Nuklearprogramm überprüfbar und auf Dauer beende.

Zudem müsse Sicherheit für Israel und die gesamte Region garantiert sein, "sonst wird es keinen Frieden in der Region geben". Die Bundeswehr bereitet sich seit Mai auf einen möglichen Einsatz unter anderem mit Minenjagdbooten in der Straße von Hormus vor. Bei iranischen Angriffen auf den Golfstaat Bahrain ist nach Behördenangaben ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Innenministerium spricht von einem "verbrecherischen iranischen" Angriff.

In der Stadt Hammad sowie in der Hauptstadt Manama seien darüber hinaus mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und Wohnhäuser beschädigt worden. Ursache seien herabfallende Trümmerteile gewesen, die nach der Abwehr und Zerstörung iranischer Drohnen niedergegangen seien. Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht in der Golfregion erneut heftig gegenseitig beschossen. In dem Zuge gerieten auch Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss.

Nach erneutem Beschuss aus dem Iran hat der Golfstaat Kuwait vorerst Entwarnung gegeben. Nach einer Sperrung des Luftraums teilt die zuständige Behörde am Morgen mit, dass die "Umstände, die die zuvor ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gemacht hatten, nicht mehr bestehen". Der reguläre Betrieb werde am Flughafen in Kuwait wieder aufgenommen. Gleichzeitig beobachte man neue Entwicklungen und bewerte sie fortlaufend neu.

Pünktlich zum Start der Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika kommt es erneut zu Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Wie es um die Straße von Hormus steht und wann die Waffen wieder ruhen, ist laut ntv-Reporterin Irem Barlin aktuell noch unklar





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