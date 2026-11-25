Ein Pakistani fliegt zur „Tiangong“ – doch sein Aufenthalt im All wird ungewöhnlich kurz. Was China plant.

25. November 2026 - 07:20 Tang Hongbo , Wu Yi und der pakistanische Astronaut Muhammad Zeeshan Ali werden zusammen ins All fliegen. China schickt ein neues dreiköpfiges Team auf seine Raumstation „Tiangong“.

Dort erwartet die Astronauten ein straffes Programm. erstmals einen ausländischen Raumfahrer für einen Kurzaufenthalt auf seine Weltraumstation schicken. Muhammad Zeeshan Ali aus Pakistan werde als sogenannter Nutzlastspezialist mit der Mission „Shenzhou 24“ auf die Station „Tiangong“ reisen und dort Experimente durchführen, erklärte die chinesische Behörde für bemannte Raumfahrt. Die „Shenzhou 24“ soll an diesem Mittwochmorgen, 25. November, um 8.18 Uhr vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestchinesischen Wüste Gobi abheben.

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Kommandant sei Tang Hongbo, der als erster Taikonaut Chinas zum dritten Mal auf die „Tiangong“ fliegen werde, sagte Behördensprecher Zhang Jingbo in Jiuquan. Für Raumfahrer Wu Yi sei es der erste Aufenthalt. Die „Shenzhou 24“ wird die aktuelle dreiköpfige Crew der „Shenzhou 23“ auf der chinesischen Raumstation ablösen. Für ihre rund sechs Monate im All sind unter anderem Wartungsarbeiten und 90 Experimente vorgesehen.

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Neu ist diesmal, dass mit Zhu Yangzhu ein Teammitglied seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängert und damit einen Jahresaufenthalt auf der Raumstation absolvieren soll. Meteorit von Elmshorn: Erste Analysen sind da – Wissenschaft ist begeistert Bei dem regelmäßigen Crewtausch auf der „Tiangong“ übergeben die Raumfahrer über mehrere Tage die Station an ein neues Team.

Den freien Platz in der Rückkehrkapsel der „Shenzhou 23“ neben Zhang Zhiyuan und der Hongkonger Raumfahrerin Lai Ka-ying soll dann Zeeshan Ali besetzen, der damit schon nach kurzer Zeit zurückkehrt.