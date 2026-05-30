China schickt künstliche Embryonen in den Weltraum

China hat an Bord des unbemannten Raumfrachters Tianzhou-10 künstliche Embryonen zur Raumstation Tiangong geschickt. Diese Embryonen sind aus Stammzellen aufgebaut und durchlaufen zentrale Schritte der frühen Entwicklung, können sich aber nicht zu einem Fötus weiterentwickeln.

China hat an Bord des unbemannten Raumfrachters Tianzhou-10 künstliche Embryonen zur Raumstation Tiangong geschickt. Diese Embryonen sind aus Stammzellen aufgebaut und durchlaufen zentrale Schritte der frühen Entwicklung, können sich aber nicht zu einem Fötus weiterentwickeln.

Die Wissenschaftler betonen, dass diese künstlichen Zellstrukturen echten menschlichen Embryonen ähneln, aber sich nicht über das Embryonalstadium hinaus entwickeln können. Das Experiment soll den Einfluss der Schwerkraft auf die frühe Entwicklung verstehen, als Vorbereitung auf eine mögliche menschliche Besiedlung außerhalb der Erde. In diesem Zusammenhang ist die Phase von Tag 14 bis 21 nach der Konzeption besonders wichtig, da sich in dieser Zeit die menschlichen Organe bilden.

Jede Abnormalität während dieser Phase kann erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung eines Menschen haben. Die Forscher arbeiten mit der sogenannten Blackbox, weil internationale Vereinbarungen die Züchtung menschlicher Embryonen im Labor auf 14 Tage begrenzten. Erst 2021 lockerte die Internationale Society for Stem Cell Research diese Regel, aber nur, wenn die Forschung über diese Grenze hinaus eine verschärfte ethische Prüfung durchläuft. Die künstlichen Embryonen reisen in einer eigenen kleinen Kammer innerhalb eines Kulturbehälters ins All.

So stellen die Forscher sicher, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Sie sind robust genug für die Reise zur Raumstation





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