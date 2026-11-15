China treibt KI und humanoider Roboter massiv voran bei gleichzeitiger Jobsicherungsstrategie

China entwickelt über 400 Robotermodelle und setzt auf KI-Integration in alle Wirtschaftsbereiche, während neue Richtlinien den Einsatz regulieren, um Arbeitslosigkeit trotz demografischem Wandel zu bekämpfen.

Die Volksrepublik China setzt mit drastischer Geschwindigkeit auf die Transformation ihrer Wirtschaft durch künstliche Intelligenz und robotische Automatisierung. Laut offiziellen Angaben des chinesischen Industrieministeriums haben bereits mehr als 150 verschiedene Hersteller insgesamt über 400 unterschiedliche Modelle humanoider Roboter entwickelt.

Die Produktionszahlen sollen im laufenden Jahr signifikant ansteigen, wobei Experten damit rechnen, dass mindestens hunderttausend dieser komplexen Maschinen die Fabriken verlassen werden. Diese rasante Expansion wird von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission als zentraler Pfeiler der nationalen Strategie betrachtet. Die Behörde betonte kürzlich, dass sich die Anwendung der Künstlichen Intelligenz zunehmend aus den isolierten Labors in den realen Alltag verlagere.

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KI Plus Strategie für alle Lebensbereiche

Sie findet jetzt nicht nur in Forschungseinrichtungen statt, sondern dringt aktiv in Fabriken, auf landwirtschaftliche Nutzflächen und in moderne Büroumgebungen vor. Humanoide Roboter stehen dabei als das sichtbarste und symbolträchtigste Zeichen für diese fundamentale technologische Verschiebung. Der staatliche Ansatz wird unter dem offiziellen Schlagwort "KI plus" zusammengefasst, welches den flächendeckenden Einsatz dieser Technologien in allen Lebensbereichen verspricht. Bis zum Jahr 2035 soll die künstliche Intelligenz alle Sektoren der Wirtschaft und der Gesellschaft tiefgreifend durchdrungen haben.

Die Vision der chinesischen Führung umfasst dabei weitreichende Automatisierungsszenarien. Autonome Fahrzeuge sollen ohne menschliches Zutun zu ihren Zielen navigieren, während Roboter in den Fabriken repetitive oder gefährliche Aufgaben übernehmen, die früher von Menschen erledigt wurden. Auch in der Altenpflege wird der Einsatz dieser Maschinen als Lösung für den zunehmenden Fachkräftemangel gesehen, und in der Gastronomie sollen sie das Geschirr spülen und Servieren übernehmen. Doch trotz der massiven staatlichen Förderung dieser Technologie gibt es noch erhebliche Hürden.

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Antonia Hmaidi, Expertin von der Berliner China-Denkfabrik Merics, weist darauf hin, dass der aktuelle wirtschaftliche Nutzen der menschenähnlichen Roboter noch gering sei. Die Geräte sind oft noch zu langsam und benötigen weiterhin menschliche Unterstützung bei ihren Aufgaben. Dennoch investieren Unternehmen massiv in diese Technologie, vor allem um wertvolle Trainingsdaten zu generieren. Das langfristige Ziel ist es, Roboter so weit zu entwickeln, dass sie vollständig autonom agieren können, um den Menschen im Alltag und im Beruf zu entlasten.

Soziale Hürden bei der Arbeitslosigkeit

Ein wichtiges politisches Ziel ist dabei jedoch die klare Aussage, dass die Automatisierung nicht dazu dienen soll, Menschen ihren Arbeitsplatz zu nehmen, da Arbeitslosigkeit bereits heute eine massive soziale Herausforderung darstellt. Die Arbeitslosenzahlen in China werden von Experten als weitaus problematischer eingeschätzt als die offiziell gemeldeten fünf Komma zwei Prozent. Viele Menschen, die nur minimal arbeiten, werden statistisch nicht als erwerbslos geführt, was die tatsächliche Unterbeschäftigung verschleiert.

Um diese Problematik im Zeitalter der KI zu bewältigen, hat die Regierung neue Richtlinien erlassen, die den Spagat zwischen technologischem Fortschritt und Beschäftigungssicherung ermöglichen sollen. In Schlüsselsektoren wie der Automobilindustrie, den Finanzdienstleistungen, dem Telekommunikationswesen und dem produzierenden Gewerbe müssen Unternehmen nun staatliche Genehmigungen einholen, bevor sie Künstliche Intelligenz einsetzen dürfen. Sie müssen zudem nachweisen, dass sie die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten sichern.

Kritik an neuen Berufsbildern und Jobschutz

Kritiker wie Hmaidi fragen jedoch, wie lange dieses Modell haltbar ist, wenn Firmen weiterhin massiv in KI investieren, ohne ihre Belegschaften entlassen zu dürfen. Es werden vor allem bestehende Jobs geschützt, während oft keine neuen Einstiegspositionen für Nachwuchskräfte geschaffen werden. Daher sieht der Pekinger Plan vor, durch neue Berufsbilder und Geschäftsmodelle alternative Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, unterstützt durch intensive Weiterbildung an Universitäten.

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Parallel dazu drängt die demografische Krise: Da die Bevölkerung Chinas schrumpft, gilt die Automatisierung auch als Notwendigkeit, um die Produktivität trotz weniger arbeitsfähiger Menschen aufrechtzuerhalten.