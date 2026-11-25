Der chinesische Autobauer BYD will erstmals eine Produktionsstätte in Westeuropa eröffnen. In einem ehemaligen Smart-Werk im französischen Hambach könnten bereits Ende 2027 Fahrzeuge speziell für den europäischen Markt gebaut werden. Viele Autoteile sollen aber nicht aus China kommen.

BYD ist bei den Absatzzahlen weltweit mittlerweile Marktführer bei Elektroautos. 2025 verkaufte der chinesische Autohersteller rund 4,6 Millionen Fahrzeuge. Der chinesische Autobauer BYD will erstmals eine Produktionsstätte in Westeuropa eröffnen.

In einem ehemaligen Smart-Werk im französischen Hambach könnten bereits Ende 2027 Fahrzeuge speziell für den europäischen Markt gebaut werden. Viele Autoteile sollen aber nicht aus China kommen. Der chinesische Autobauer BYD könnte bereits Ende 2027 mit der Produktion in einer ehemaligen Smart-Fabrik im lothringischen Hambach beginnen.

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Der französische Industriestaatssekretär Sébastien Martin begrüßte die geplante Übernahme des Werks durch BYD: "Ich ziehe es vor, dass die 300.000 in Europa verkauften BYD-Fahrzeuge auch in Europa produziert werden, mit europäischen Beschäftigten, mit europäischen Bestandteilen und zu europäischen Kosten", sagte Martin dem Sender France Info. BYD hatte am Vortag angekündigt, über den Kauf des Werks in Hambach zu verhandeln.