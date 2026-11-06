Chinas CO2-Ausstoß sinkt im dritten Quartal deutlich

Chinas Kohlendioxidemissionen fielen im Q3 um 3,1 Prozent. Analyse von Crea zeigt sinkende Kohlenutzung und steigenden Anteil erneuerbarer Energien vor COP31.

China s Ausstoß von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid ist im dritten Quartal dieses Jahres deutlich gesunken. Laut einer Analyse des Zentrums für Forschung zu Energie und sauberer Luft ( Crea) belief sich der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert auf geschätzte 3,1 Prozent. Dieser Wert ist so hoch wie seit 2022 nicht mehr, wie das Fachportal Carbon Brief berichtete.

Details zu Emissionen und Kohleverstromung

Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Minus schätzungsweise bei 0,5 Prozent. Der Chefanalyst von Crea, Lauri Myllyvirta, wertete dafür offizielle und kommerzielle Daten aus. Als Hauptgründe nannte er eine rückläufige Kohleverstromung um 3,3 Prozent sowie ein langsameres Wachstum in der Kohlechemie-Industrie. Zudem trägt der steigende Anteil von Elektrofahrzeugen im Verkehr zur Entwicklung bei.

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Auch die Emissionen in der klimaschädlichen Zement- und Stahlindustrie gingen zurück. Hintergrund hierfür könnte die anhaltende Krise im chinesischen Bausektor sein. Die chinesische Energiebehörde wies ebenfalls für das dritte Quartal Rückgänge in der Kohleverstromung aus, was zu einem geringeren Verbrauch des Rohstoffs führte. In der ersten Jahreshälfte fiel der Anteil der Stromerzeugung aus Kohle erstmals unter 50 Prozent.

Stakeholder und politische Einordnung

Laut Myllyvirta setzt sich der seit März 2024 abzeichnende Trend fort, dass Chinas CO2-Ausstoß stagniert oder sogar fällt. China setzt zwar weiterhin auf Kohle und baut neue Kapazitäten aus. Der Rückgang in der Kohleverstromung deutet jedoch auf durchschnittlich kürzere Betriebszeiten der Kraftwerke hin. Peking sieht sich als zweitgrößte Volkswirtschaft weiterhin als Entwicklungs- und Schwellenland.

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China betrachtet sich in Klimafragen nicht als Industrienation und sieht die Industrieländer in der Verantwortung für die Klimafinanzierung. Vor der Weltklimakonferenz kündigte Peking an, alte Probleme anzusprechen. Dazu zählen die unzureichenden Emissionsminderungsbemühungen der Industrieländer und die mangelnde finanzielle Unterstützung aus dem globalen Norden.

Ausblick und internationale Folgen

Ende Oktober sprach die chinesische Energiebehörde von einer steigenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Lauri Myllyvirta prognostiziert, dass das Wachstum der erzeugten erneuerbaren Energie in diesem Jahr über dem Wachstum der gesamten Energienachfrage liegen könnte. Dies würde die Nutzung fossiler Energieträger strukturell zurückgehen lassen.

Dafür sei es entscheidend, Hürden für den Anschluss von Wind- und Solarparks an das Stromnetz abzubauen. So könnte verhindert werden, dass weniger grüner Strom verloren geht. Der globale CO2-Ausstoß wird in knapp einer Woche bei der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya thematisiert. China ist hierbei der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit.