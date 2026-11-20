Chinas Staatschef Xi Jinping nutzt musikalische Symbole bei Treffen mit japanischer Premierministerin Sanae Takaichi und philippinischem Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. als politische Botschaft zur Beeinflussung der regionalen Beziehungen.

China nutzt hochsensible kulturelle Signale, um seine diplomatischen Botschaften in der Region zu verstärken. Dies zeigte sich deutlich auf dem Gipfel in Shenzhen, wo China s Staatschef Xi Jinping sowohl die japanische Premierministerin Sanae Takaichi als auch den philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. empfing. Bei beiden Begegnungen wurde die Auswahl der Musik nicht dem Zufall überlassen, sondern diente als präzises Instrument der Staatspropaganda.

Musikalische Provokation gegenüber Japan

Der Punkt, den China mit der Begrüßung von Takaichi machen wollte, war klar und unmissverständlich. Als sie den Saal betrat, stimmten die chinesischen Musiker "Ue o Muite Arukou" an. Das Lied aus dem Jahr 1961 wurde weltweit als "Sukiyaki" bekannt und war ein Welthit, der 1963 die "Billboard Hot 100" anführte. Der Text stammt von Ei Rokusuke, gesungen wurde der Klassiker von Kyu Sakamoto.

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Die Wahl dieses Stücks ist jedoch politisch aufgeladen. Es war von Protesten gegen die US-Militärpräsenz in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg inspiriert. Ei Rokusuke beschrieb den Text als Ausdruck eines "Gefühls der Niederlage", das er angesichts der Verhandlungen über einen Sicherheitsvertrag mit den Vereinigten Staaten empfunden hatte. Die Zeilen handeln von Einsamkeit und dem Versuch, Tränen zurückzuhalten: "Ich schaue auf, während ich gehe / Damit die Tränen nicht fallen".

Ein Analyst am Hudson Institute in Washington und ehemaliger Auslandskorrespondent der Nachrichtenagentur Nikkei betonte, dass ein Lied mit Wurzeln in der Opposition gegen das US-Japan-Bündnis gespielt wird, um einen japanischen Premierminister in China zu begrüßen. Takaichi nahm die Situation mit Fassung, lächelte und verbeugte sich höflich vor den Musikern, doch die diplomatische Geste war als Warnung interpretierbar.

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Diplomatische Spannungen im Kontext der Inselkonflikte

Die kulturelle Inszenierung findet vor dem Hintergrund schwerwiegender diplomatischer Verstimmungen statt. Takaichis Aussagen zu den umstrittenen Inseln, die China als Teil seines Territoriums betrachtet, obwohl sie seit 1949 de facto unabhängig verwaltet werden, haben zu erheblichen Reibungen geführt. Die Regierung in Taipeh weist diese chinesischen Ansprüche kategorisch zurück.

Präsident Xi versucht seither aktiv, einen Keil zwischen Japan und seine Verbündeten, wie Donald Trump, zu treiben. In Reden, diplomatischen Gesprächen und der Staatspropaganda hat die chinesische Führung Japan wiederholt als Aggressor und wiedererstarkte Militärmacht dargestellt, der man nicht vertrauen könne. Diese Stimmungsmache wirkt sich auch im Alltag in China aus, wo antijapanische Ressentiments stark zunehmen.

Nationalisten gehen öffentlich sogar so weit, dass sie japanische Produkte oder Trikots von Fußballvereinen angreifen. Im Mai wurden zwei japanische Touristen in Shanghai niedergestochen, woraufhin Tokio eine Sicherheitswarnung an seine Staatsbürger aussprach. Auf dem Gipfel in Shenzhen versuchte Takaichi, die Wogen zu glätten, wurde aber am Flughafen deutlich verhaltener empfangen als andere Staatschefs.

Parallele Taktik gegenüber den Philippinen

Ebenfalls Opfer eines chinesischen Seitenhiebs wurde Präsident Ferdinand Marcos Jr. Bei seiner Ankunft mit First Lady Liza Araneta-Marcos wurde eine Instrumentalversion von "Anak" gespielt. Das Lied von Freddie Aguilar ist das international bekannteste philippinische Lied und gilt als inoffizielle Hymne für Filipinos, die ihre Heimat verlassen haben.

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In dieser Lesart kann der Text als klare Warnung an den aktuellen Präsidenten verstanden werden. Es geht um ein Kind, das seine Eltern ignoriert, vom rechten Weg abkommt und seine Fehler erst erkennt, wenn es zu spät ist. Diese Metapher zielt direkt auf die enge Allianz der Philippinen mit den USA ab, die Marcos' Vorgänger Rodrigo Duterte während seiner Amtszeit etwas distanziert sah.

Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2022 ist die Zusammenarbeit mit Washington jedoch wieder enger geworden. Grundlage dafür ist ein Militärpakt aus dem Jahr 1951, der immer wieder erweitert wurde. Auch Marcos' Vater, Ferdinand Marcos Sr., pflegte enge Verbindungen zu Washington, was die strategische Kontinuität unterstreicht. Präsident Trump reiste Mitte November 2026 zunächst nach Manila, bevor er zum Apec-Gipfel nach Shenzhen weiterreiste.

Strategische Neuorientierung in Shenzhen

Trotz der symbolischen Spannungen betonte die 65-jährige Takaichi in einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass ihr Land eine "konstruktive und stabile Beziehung" zu China anstrebe. Sie erklärte, Japan beabsichtige, die strategische und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung umfassend voranzubringen. Kurz vor dem Staatsbankett traf sie Xi erstmals seit über einem Jahr, doch der ging auf ihre Versuche, ein Gespräch zu beginnen, kaum ein.

Diese kalte Schulter steht im Kontrast zum Bemühen Tokios, die Beziehungen zu stabilisieren. Die chinesische Führung nutzt die Gelegenheit auf solchen Gipfeltreffen, um Machtzuwachs und kulturelle Überlegenheit zu demonstrieren. Die Auswahl der Lieder dient dabei weniger der höflichen Begrüßung als vielmehr der Bestätigung der eigenen narrativen Dominanz in der regionalen Politik.