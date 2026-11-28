Chinas Importlogistik schrumpft von Januar bis Oktober um 0,6 %

Chinas Importlogistik hat sich in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 weiter abgeschwächt. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang waren sinkende Volumina bei Rohöl und raffinierten Erdölprodukten infolge einer anhaltend schwachen Binnennachfrage.

Die Nachfrage im Bereich der Importlogistik ging im Zeitraum von Januar bis Oktober im Vorjahresvergleich um 0,6 % zurück, nachdem in den ersten neun Monaten noch ein Minus von 0,2 % verzeichnet worden war. Dies geht aus Daten der China Federation of Logistics and Purchasing hervor, die am Samstag veröffentlicht wurden. Die jüngsten Zahlen markieren eine kontinuierliche Eintrübung seit Jahresbeginn: In den ersten beiden Monaten Januar und Februar hatte das jährliche Wachstum der Importlogistik noch bei robusten 9,6 % gelegen.

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Im ersten Halbjahr verlangsamte sich der Zuwachs zunächst auf 2,2 %, bevor die Dynamik in den ersten neun Monaten bis September gänzlich in den negativen Bereich drehte. Besonders schwach entwickelte sich der Energiesektor: Das logistische Importvolumen für Rohöl verzeichnete in den ersten zehn Monaten des Jahres ein Minus von 15,1 %. Bei raffinierten Mineralölerzeugnissen fiel der Rückgang im selben Zeitraum mit 20,6 % noch deutlicher aus.