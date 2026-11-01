Chinas junger Arbeitsmarkt unter Druck: Neue Herausforderungen für Absolventen

China kämpft mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und einem ungleichen Wirtschaftswachstum. Viele Absolventen finden keine passenden Jobs, während offizielle Statistiken geschönt werden.

Die wirtschaftliche Lage in China zeigt ein zunehmend gespaltenes Bild, das tief in die sozialen Strukturen der Nation hineinreicht. Während das Nationale Statistikamt Mitte Oktober vermeldete, dass das Wirtschaftswachstum in den ersten neun Monaten des Jahres um 4,6 Prozent zunahm, fällt dieser Wert deutlich schwächer aus als im Vorjahreszeitraum. Zweistellige Wachstumsraten gehören der Vergangenheit an und treffen nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen. Ein großer Teil der Bevölkerung profitiert nicht vom Hightech-Boom, bleibt in schlecht bezahlten Jobs stecken und sieht sich mit prekären Zukunftsängsten konfrontiert. Diese Diskrepanz wird besonders an der hohen Jugendarbeitslosigkeit deutlich, die seit Jahren auf einem rekordverdächtigen Niveau verharrt.

Historischer Mythos trifft auf reale Krisen

In der offiziellen chinesischen Geschichtsschreibung nimmt der 22. Oktober 1936 einen besonderen Platz ein. An diesem Tag endete der sogenannte Lange Marsch, der militärische Rückzug der chinesischen Kommunisten unter Mao Zedong. Durch diesen Zug entgingen die Truppen der Vernichtung durch die Nationalisten unter Chiang Kai-shek. Dreizehn Jahre später errangen sie den Sieg im chinesischen Bürgerkrieg. Der verlustreiche Feldzug ist einer der Gründungsmythen der Kommunistischen Partei und wird gerne als Symbol für Durchhaltewillen in schwierigen Zeiten herangezogen. Wie hoch der Berg auch sein mag, wenn man hinaufsteige, werde man immer den Gipfel erreichen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua vergangene Woche den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping anlässlich des Jahrestags. Die Parteizeitung "People's Daily" schrieb zudem, China befinde sich derzeit auf einem "neuen Langen Marsch".

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Ungleiche Gewinner und Verlierer der Modernisierung

Die Realität des neuen Marsches zeigt jedoch, dass längst nicht jeder vom Wirtschaftswachstum profitiert. Auf der Gewinnerseite stehen primär jene, die in Zukunftsbranchen wie Künstliche Intelligenz, Robotik oder Elektromobilität arbeiten. Im Gegensatz dazu finden sich große Teile der Bevölkerung, die nicht vom Hightech-Boom profitieren, in schlecht bezahlten Jobs feststecken und deren wichtigste Altersvorsorge unsicher ist. Die mächtige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission warnte kürzlich davor, etablierte Industriezweige zu vernachlässigen, bevor neue Industrien Wachstum und Arbeitsplätze sichern könnten. Diese Warnung unterstreicht die Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Neuorientierung.

Alma Mater ohne Perspektive für Millionen

Besonders schwierig ist die Lage für junge Menschen. Laut veröffentlichten Zahlen aus der vergangenen Woche waren im September 18 Prozent der 16- bis 24-Jährigen ohne Job. Diese Zahlen liegen seit Jahren hoch. Im Sommer drängte dann auch noch die Rekordzahl von 12,7 Millionen neuen Universitätsabsolventen auf den Arbeitsmarkt. Die Situation wird von Betroffenen als hoffnungslos beschrieben. Viele Studierende finden nach ihrem Abschluss keine passende Beschäftigung und müssen mit prekären Verhältnissen leben, während ihre Kollegen in prosperierenden Sektoren bessere Aussichten haben. Die Spannbreite der Erfahrungen reicht von Nichtbeschäftigung bis hin zu ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen.

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Statistische Schönungen und gesellschaftlicher Druck

Die offiziellen Zahlen werden vor Ort offenbar geschönt. Der Besitzer einer Fabrik für Möbelbeschläge aus der südchinesischen Provinz Guangdong berichtete, die Lokalregierung habe ihn aufgefordert, jungen Menschen Arbeitsverträge zu geben. Tatsächlich anstellen oder gar bezahlen müsse er diese aber nicht. Ein solches Vorgehen sei in der Region weitverbreitet, sagt der Unternehmer. Auch andere Unternehmer berichten von ähnlichen Praktiken. Einige Angestellte einer Elektronikfabrik arbeiten zwar wirklich, Behörden drängen Unternehmer aber auch zu Scheinverträgen, um die Wirtschaftsdaten zu schönen. Dies verfälscht das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit.

Neue Phänomene: Flachliegen und Überstundenkultur

Die Lebensrealität vieler Jugendlicher hat sich radikal verändert. Einige bezeichnen sich als "Tangping" oder Flachlieger, da sie sich dem Druck des Arbeitsmarktes freiwillig entziehen. Andere tun so, als würden sie arbeiten, um Freunde oder Familie nicht mit ihrer Arbeitslosigkeit zu belasten. Wer das Glück hat, einen Job zu finden, der der eigenen Qualifikation entspricht, arbeitet oftmals mehr, als ihm lieb ist. Obwohl die sogenannte 996-Kultur - Arbeit an sechs Tagen pro Woche von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends - offiziell verboten ist, ist sie vor allem im Techsektor noch immer weitverbreitet. Viele junge Menschen akzeptieren diese Bedingungen notfalls, um überhaupt Einkommen zu generieren und ihre finanzielle Existenz zu sichern.