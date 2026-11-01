Chinas KI-Aktien: Starke Bewertungen und tiefe Einbußen im Markt 2026

Analyse der Chinas KI-Aktien: Staatliche Rettung in Shanghai, Verluste in Hongkong und Auswirkungen des Handelskriegs auf Tech-Investitionen und Bewertungen.

In Shanghai führte ein intensiver Sommer zu extremen Kursschwankungen bei lokalen Chip- und Künstliche-Intelligenz-Unternehmen, wo die Bewertungen vorübergehend das 250-Fache der Gewinne erreichten. Innerhalb von nur vier Monaten wurde jedoch die Hälfte dieses Börsenwerts wieder vernichtet, während staatliche Rettungsfonds in Hongkong eingreifen mussten. Während Chinas Leitindex STAR50 abstürzte, entwickelten sich etablierte Konzerne wie Alibaba, Tencent und Baidu anders, liegen seit Jahresbeginn dennoch dreißig bis vierzig Prozent im Minus und erlebten keine Sommerblase.

Starke Bewertungen und Einbußen

Der chinesische Aktienmarkt ist strikt in zwei Segmente unterteilt: am Festland notieren sogenannte A-Aktien in Shanghai und Shenzhen in lokaler Währung, dominiert von heimischen Privatanlegern und staatlichen Fonds. Für ausländische Investoren ist der Zugang im Tech-Segment STAR stark beschränkt, während in Hongkong international handelbare H-Aktien in Hongkong-Dollar notieren. Dort finden sich die großen Internet-, Software- und Cloud-Plattformen, die in den meisten westlichen Depots liegen und von ausländischen Anlegergruppen frequentiert werden.

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Wer 2026 auf den chinesischen Technologiesektor blickt, erkennt zwei fundamentale Bruchstellen. Die erste ereignete sich an den Börsen des Festlandes, wo bis zur Jahresmitte blanke Spekulation herrschte. Der Shanghaier STAR50-Index, der die fünfzig wichtigsten Technologie- und Halbleitertitel bündelt, stieg bis zum Rekordhoch am ersten Juli bei zweitausend fünfhundertfünfundfünfzig Punkten um über sechzig Prozent. Was folgte, war das klassische Platzen einer Übertreibung, das zu massiven Verlusten führte.

Bis Ende Oktober stürzte der Index um rund vierzigfünf Prozent ab und schloss am neunundzwanzigsten Oktober bei einhundertzweiundachtzig Punkten auf einem neuen Jahrestief. Binnen vier Monaten lösten sich laut Daten von Reuters rund vierhundertachtzig Milliarden US-Dollar an Marktwert auf. Selbst nach der Korrektur notiert der Index noch beim hundertfachen der Gewinne der vergangenen zwölf Monate, während der Nasdaq 100 bei rund dreißig steht, was die hohen Bewertungen verdeutlicht.

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Staatliche Rettung und Marktreaktion

Die Einzeltitel wurden brutal getroffen. Der Chip-Liebling Cambricon fiel vom Rekordkurs von tausendsechshundertzwanzig Yuan auf rund neunhundertzwei Yuan. Hardware-Hersteller wie Moore Threads und MetaX halbierten ihren Wert seit Juli. Selbst der Roboterbauer Unitree, dessen Börsengang im August noch achthundertfach überzeichnet war, verlor prompt die Hälfte seines Börsenwerts. Laut Goldman Sachs stehen KI-Werte inzwischen für zweiundvierzig Prozent des chinesischen Börsenwerts.

Ganz anders ist die Lage in Hongkong, wo die Werte notieren, die deutsche Privatanleger tatsächlich handeln können. Der Hang Seng TECH Index erlebte 2026 keine Sommer-Euphorie, sondern fällt seit dem ersten Quartal kontinuierlich. Seit Jahresbeginn liegt das Barometer rund dreiunddreißig Prozent im Minus. Am zweiundzwanzigsten Oktober rutschte der Index nach verschärften Vorgaben der Marktaufsicht für Onlinehändler und Lieferdienste um fünf Prozent auf den tiefsten Stand seit September 2024.

Handelskrieg und Hardware-Hersteller

Neben Abflüssen über das Southbound-System wiegen vor allem die operativen Bilanzen schwer. Die Konzerne investieren zweistellige Milliardensummen in Rechenzentren, während der Binnenkonsum schwach bleibt. Verschärft wird die Lage durch den anhaltenden Handelskrieg. Washington beschränkt Chip-Exporte weiter, während Peking den Kauf heimischer Hardware vorschreibt, was deutliche Auswirkungen auf den Markt hat.

Laut IDC fiel Nvidias Marktanteil bei KI-Beschleunigern in China von fünfundfünfzig Prozent im Jahr 2025 auf dreiunddreißig Prozent im ersten Halbjahr 2026. Gleichzeitig stieg Huawei auf achtundzwanzig Prozent zu. Mitte Oktober legte China zudem einen Entwurf für eigene Exportkontrollen auf vierzig Schlüsseltechnologien vor, darunter KI-Modelle ab zwei Billionen Parametern. Trotz des bis zum zehnten Januar 2027 verlängerten Handelsfriedens liegt der effektive US-Zollsatz auf chinesische Importe weiter bei fünfunddreißig bis sechsunddreißig Komma fünf Prozent.

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Zukunftsprognosen und Anlegerverhalten

Vor dem APEC-Gipfel in Shenzhen am achtzehnten und neunzehnten November wächst die Nervosität vor neuen Reibungen zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Peking versucht derweil, den Markt mit Staatsgeldern abzufedern. Am dreiundzwanzigsten Oktober griff das sogenannte National Team ein: Staatliche Fonds kauften massiv ETFs, drehten den Festlandindex CSI 300 von zwei Prozent Minus ins Plus und trieben den STAR50 an einem Tag um drei Prozent nach oben.

Laut Société Générale flossen im Oktober mindestens fünfundsixzig Milliarden Yuan an staatlichen Stützungsgeldern in den Markt. Doch das Misstrauen der Privatanleger überwiegt: Die Zahl der neu eröffneten Depots fiel im September um dreiunddreißig Prozent zum Vorjahr, während Wertpapierkredite um rund einhundertsiebzig Milliarden Yuan zurückgefahren wurden. Entsprechend gespalten sind die Experten, da Morgan Stanley vor weiteren zehn bis fünfzehn Prozent Abwärtspotenzial warnt, während UBS betont, dass Hardware-Bewertungen historische Tiefs erreicht haben.