Fan Zhendong, a Chinese table tennis player, wins the German championship for 1. FC Saarbrücken, defeating Borussia Düsseldorf in the final of the Bundesliga's Final4 tournament.
Mega-Jubel bei den Tischtennis-Stars des 1. FC Saarbrücken! Nach dem Triumph in der Champions League und im TTBL-Pokal holen die Saarländer auch die deutsche Meisterschaft.
Im Endspiel des Final4-Turniers der Bundesliga schlägt der große Titelfavorit den deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit 3:1. In der Frankfurter Süwag Energie Arena steht einer im Mittelpunkt: Fan Zhendong. Der Olympiasieger und langjährige Weltranglisten-Erste aus China bestreitet sein letztes Spiel für den FCS – bevor er ausgerechnet nach Düsseldorf wechseln wird. Und dann schnappt der Weltstar seinem neuen Klub auch noch den Titel weg!
Kurios: Viele chinesische Tischtennis-Fans sind in Frankfurt vor Ort dabei, jubeln, als Fan Zhendong den deutschen Nationalspieler Dang Qiu im ersten Einzel mit 3:1 Sätzen besiegt. Den entscheidenden dritten Punkt holt der 29-Jährige mit 3:2 gegen Düsseldorfs US-Profi Kanak Jha. Saarbrückens Manager Nicolas Barrois schwärmt über seinen Ausnahmespieler: „Es war ein tolles Jahr. Wir sind sehr stolz, dass er bei uns gespielt hat.
“ Auch die Liga profitiert vom Hype um den Olympiasieger. Nico Stehle, Geschäftsführer des Ligaverbands TTBL, sagt: „Die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung der Liga ist durch diesen Wechsel enorm gestiegen.
“ Die TTBL vermeldet in ihrer ersten Saison mit dem Olympiasieger einen Zuschauerrekord – vor allem dank der vielen chinesischen Anhänger, die zu seinen Spielen nach Deutschland reisen. Zudem wird das Endspiel in China live im Bezahlfernsehen übertragen. Die Düsseldorfer verpassen ihre 35. deutsche Meisterschaft und bleiben im zweiten Jahr nacheinander ohne Titelgewinn. Kanak Jha gleicht für die Borussia zwar zum 1:1 aus, als er den Slowenen Darko Jorgic überraschend mit 3:0 besiegt.
Doch dann verliert Anton Källberg gegen Saarbrückens deutschen Nationalspieler Patrick Franziska mit 1:3 – und der Titeltraum ist geplatzt
