Chinese Technology Company Xiaomi Reports Profit Decline, Invests in New Fields

Xiaomi, a Chinese technology company, reported a profit decline in the first quarter due to high costs for memory chips, which affected its smartphone business. The company's net profit for the months of January to March fell by 43% to 6.1 billion yuan (approximately 772 million euros). Analysts had expected a profit of 6.4 billion yuan. The company also reported a slight decrease in total revenue and a decline in the number of smartphones sold. Meanwhile, Richemont, a luxury goods company, reported a significant growth in revenue and profit for the financial year 2025/2026. Deere, an American agricultural machinery company, reported a strong performance in the second quarter, with higher profits and revenue compared to expectations.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Als Grund nannte das Unternehmen hohe Kosten für Speicherchips, die das Smartphone-Geschäft belastet haben.

Der bereinigte Nettogewinn für die Monate Januar bis März sank um 43 Prozent auf 6,1 Milliarden Yuan (rund 772 Millionen Euro), wie Xiaomi am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit 6,4 Milliarden Yuan gerechnet. Auch der Gesamtumsatz blieb mit 99,1 Milliarden Yuan leicht unter den Erwartungen. Besonders das Kerngeschäft mit Smartphones schwächelte.

Die Auslieferungen fielen um 19 Prozent auf 33,8 Millionen Geräte. Dies ist dem Analysehaus Omdia zufolge der stärkste Rückgang unter den fünf größten Herstellern weltweit. Der Umsatz in der Sparte sank um 12,5 Prozent auf 44,3 Milliarden Yuan. Gleichzeitig investiert Xiaomi massiv in neue Geschäftsfelder wie Elektroautos und Künstliche Intelligenz.

Dieses Engagement ist jedoch kostspielig und belastet die Bilanz. Der operative Verlust aus dem E-Auto-Geschäft und anderen neuen Initiativen summierte sich im ersten Quartal auf 3,1 Milliarden Yuan. Dank eines florierenden Schmuckgeschäfts ist der Luxusgüterkonzern Richemont im Geschäftsjahr 2025/26 deutlich gewachsen. Der Umsatz kletterte in den zwölf Monaten bis Ende März währungsbereinigt um elf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro, wie Richemont am Freitag mitteilte.

Die Schmucksparte („Jewellery Maisons“) mit Marken wie Cartier und Van Cleef & Arpels legte um 14 Prozent zu. Mit einem Plus von einem Prozent entwickelte sich das Uhrengeschäft wesentlich verhaltener. Der Gewinn des Herstellers von Uhren der Marken IWC, A. Lange & Söhne oder Jaeger-LeCoultre kletterte dank eines guten Tagesgeschäfts und des Ausbleibens einer Wertberichtigung wie im Vorjahr um gut ein Viertel auf 3,48 Milliarden Euro.

Analysten hatten einer von Visible Alpha erhobenen Umfrage zufolge einen Gewinn von 3,67 Milliarden Euro und einen Umsatz von 22,3 Milliarden Euro geschätzt. Der Landmaschinenhersteller Deere hat im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage nach kleineren Agrar- und Baumaschinen mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert. Vor allem das Geschäft mit Baumaschinen erwies sich dabei – ähnlich wie beim Wettbewerber Caterpillar – als Lichtblick.

Der Umsatz in der Sparte sprang um 29 Prozent in die Höhe, während das Geschäft mit kleineren Agrarmaschinen um 16 Prozent zulegte. Das größte Segment mit schweren Maschinen wie Mähdreschern verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang von 14 Prozent. Jahrelang niedrige Getreidepreise und steigende Kosten haben dazu geführt, dass Landwirte den Kauf neuer Großgeräte aufschieben. Der Nettogewinn lag im abgelaufenen Quartal bei 6,55 Dollar je Aktie, während Analysten nur mit 5,70 Dollar gerechnet hatten.

Der Umsatz übertraf mit 11,78 Milliarden Dollar ebenfalls die Erwartungen. Zudem profitierte das Unternehmen von einer Zollrückerstattung in Höhe von 272 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Deere weiterhin einen Nettogewinn zwischen 4,5 und fünf Milliarden Dollar an. Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat trotz eines starken Jahresauftakts seine Jahresziele beibehalten und einen vorsichtigen Ausblick gegeben.

Für das zweite Quartal stellte der Konzern am Donnerstag ein Umsatzplus von vier bis fünf Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 72 bis 74 Cent in Aussicht. Analysten hatten mit besseren Werten gerechnet. Walmart bestätigte zudem seine Jahresprognose eines Umsatzwachstums von 3,5 bis 4,5 Prozent und eines bereinigten Gewinns je Aktie von 2,75 bis 2,85 Dollar. Ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen haben dem Südzucker-Konzern ein weiteres Verlustjahr eingebrockt.

Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Millionen Euro nach einem Minus von 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank den endgültigen Zahlen zufolge im Vergleich um fast 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach einer saftigen Dividendenkürzung bereits ein Jahr zuvor soll es für die Aktionäre diesmal überhaupt kein Geld mehr geben. Dies hatte Europas größter Zuckerproduzent bereits im Frühjahr angekündigt.

Als Gründe nannte er seinerzeit das anhaltend schwierige Marktumfeld und hohe außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen





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