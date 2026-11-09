Chinesische Spionin und Nvidia-Chef: Details zur Affäre um Alice und Jensen Huang

Einblicke in die Beziehung zwischen Nvidia-Chef Jensen Huang und der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang. Hintergrund zu Megaspeed International und den US-Sanktionen.

Die US-Behörden haben in einer komplexen Spionageaffäre die Identität der Frau hinter den Vorwürfen gegen Jensen Huang, den CEO von Nvidia, aufgedeckt. Es handelt sich dabei um Alice Huang, eine chinesische Staatsbürgerin, die als Managerin bei dem in Singapur ansässigen Unternehmen Megaspeed International tätig ist. Die Enthüllungen basieren auf Berichten der New York Times und des Wall Street Journal, die darlegen, wie tief die Verbindungen in die KI-Chip-Industrie reichen. Die beiden teilen lediglich den Nachnamen, sind jedoch nicht verwandt.

Verbindungen in der KI-Branche und Berufsweg

Alice Huang genießt einen Ruf als hoch vernetzte Führungskraft innerhalb der globalen künstlichen Intelligenz-Sektor, wie informierte Quellen gegenüber der New York Times bestätigten. Der Kampf um fortschrittliche KI-Systeme mit potenziell militärischen Anwendungen stellt ein hochsensibles Feld für die USA und China dar. Ihre berufliche Laufbahn weist auf eine breite internationale Erfahrung hin: Vor ihrer Zeit bei Megaspeed International war sie unter anderem bei der Bank HSBC angestellt. Zudem übte sie die Tätigkeit einer Reporterin für das chinesische Staatsfernsehen CCTV aus.

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Die genaue Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang wurde kürzlich durch öffentliche Enthüllungen bestätigt. Jensen Huang räumte in einer an die Belegschaft von Nvidia versendeten Erklärung eine außereheliche Verbindung ein. Medien hatten zuvor über die Intensität dieser Beziehung berichtet. Ein auf LinkedIn veröffentlichtes Bild aus dem Jahr 2024 zeigt Jensen Huang, bekannt für seine Lederjacke, neben einer langhaarigen Frau mit auffälligem Schmuck, bei der es sich um Alice Huang handelt.

Publizität in Taipeh und diplomatische Sensibilität

Die private Beziehung der beiden wurde im vergangenen Monat öffentlich, als sie ein Abendessen in einem chinesischen Restaurant in Taipeh besuchten. Jensen Huang organisierte dieses Treffen im Rahmen der taiwanesischen Tech-Messe Computex. Journalisten dokumentierten die Szenerie von außen durch die Glasfronten des Lokals. Zu sehen ist, wie Jensen Huang sich mit Alice Huang, die ein pinkes Kleid trug, unter die anderen Gäste mischte.

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Aufgezeichnete Aufnahmen zeigen zudem einen physischen Kontakt, bei dem Jensen Huang seinen Arm um die Frau legte und sie ihn anschließend auf die rechte Wange küsste. Nach einem Gespräch mit Berichterstattern folgte Alice Huang dem Nvidia-Chef erneut ins Restaurant. Später verließen beide die Location im selben Fahrzeug. Dieser Vorfall findet in einem politisch extrem sensiblen Kontext statt, da Taiwan ein Schlüsselstandort für die Produktion von Halbleitern ist.

Spionagevorwürfe und das Unternehmen Megaspeed

US-Beamte kamen im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass Alice Huang den Nvidia-Chef ins Visier genommen hatte, um als Spionin zu fungieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie eine Spitzenposition bei Megaspeed International inne. Das Unternehmen vermietet Rechenleistung an andere Firmen, um KI-Anwendungen auszuführen und zu trainieren. Auf der offiziellen Webseite von Megaspeed wird das Unternehmen als zentraler Geschäftspartner von Nvidias Cloud-Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum beworben.

Hintergrundinformationen deuten auf enge Verbindungen zu China hin. Laut der singapurischen Regierung firmierte das Unternehmen zuvor unter dem Namen 7Road International. Dies lässt auf Verbindungen zur chinesischen Gaming-Firma 7Road schließen. Bei einem Anruf bei der auf der Webseite angegebenen Nummer gab es eine Person zu hören, die angab, das Unternehmen nicht zu kennen, und bezeichnete die Leitung als privaten Anschluss.

US-Untersuchungen und Sanktionen gegen China

Die US-Regierung untersucht Megaspeed seit 2024 aufgrund der verdächtigten Aktivitäten. Die Vereinigten Staaten haben die Ausfuhr der modernsten Computerchips von Nvidia nach China limitiert, was sie mit Bedenken für die nationale Sicherheit begründen. Das Unternehmen steht gleichzeitig im Zentrum von Ermittlungen in Singapur. Die New York Times zufolge wurde Alice Huang dort im Jahr 2025 von den Behörden befragt.

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Bereits im vergangenen Jahr berichtete Bloomberg News über eine singapurische Untersuchung, die den Vorwurf des Chip-Schmuggels nach China thematisierte. Megaspeed International dementierte die Vorwürfe im Dezember des Vorjahres öffentlich. Das Unternehmen erklärte, die Berichte enthielten irreführende Informationen und falsche Unterstellungen, darunter Andeutungen einer Beteiligung an illegalen Chip-Transfers.