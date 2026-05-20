Chinesischer Hersteller Xiaomi bringt 120 Hz-Display für Android-Tablet

Ein aktuelles Apple iPad der 11. Generation muss mit einem LCD-IPS-Touchscreen mit 60 Hz auskommen, aber Xiaomi beweist, dass es auch anders geht, mit dem Redmi Pad 2 Pro. Ein chinesisches Android-Tablet mit einem 120-Hz-Display. Das verbaute Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 liefert eine ordentliche Performance.

Mit 120 Hz als Bildwiederholfrequenz erhält man eine flüssige Darstellung, die nicht nur beim Gaming überzeugt. Auch beim lange scrollen von Webseiten oder bei Sportübertragungen bietet mehr als 60 Hz Vorteile, um ein flüssiges Erlebnis zu beobachten.

Nicht jeder Tablet kann jedoch mit einem solchen Display aufwarten. Ein aktuelles Apple iPad der 11. Generation muss mit einem LCD-IPS-Touchscreen mit 60 Hz auskommen. Xiaomi beweist jedoch, dass es auch anders geht, mit dem Redmi Pad 2 Pro, einem chinesischen Android-Tablet mit einem 120-Hz-Display.

Das verbaute Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 liefert eine ordentliche Performance, aber High-End-Gaming ist damit nicht möglich





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Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 120 Hz-Display Qualcomm Snapdragon 7S Gen4 Android-Tablet

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