Chinesischer Investor rettet insolvente Perlon‑Gruppe - Arbeitsplätze in Deutschland gesichert

Der deutsche Kunststoff‑Faserhersteller Perlon wird von Wuxi Yinda Nylon aus China übernommen. Trotz Insolvenz wird ein Großteil der deutschen Standorte und Arbeitsplätze erhalten, während das operative Geschäft weiterläuft.

Ein bedeutender deutscher Chemiekonzern hat nach einer kritischen Phase endlich einen Rettungsanker gefunden. Die Perlon ‑Gruppe, die im Jahr 2025 in die Insolvenz geraten war, wird von dem chinesischen Unternehmen Wuxi Yinda Nylon übernommen.

Durch den Verkauf soll ein Großteil der Arbeitsplätze an den deutschen Produktionsstandorten erhalten bleiben. Nach eigenen Angaben ist Perlon weltweit führend in der Herstellung von Kunststoff‑Fasern, die vor allem in Papiermaschinen, der Medizintechnik sowie{ } im Dental‑ und Kosmetikbereich eingesetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Munderkingen und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro bei rund 850 Beschäftigten, die an Standorten in Deutschland, Polen und China arbeiten.

Im Sommer des Vorjahres stand die Perlon‑Gruppe vor einer existenziellen Herausforderung. Das Unternehmen musste vor dem Amtsgericht Augsburg einen Sanierungsplan vorlegen, weil die Nachfrage auf dem europäischen Papiermaschinenmarkt stark zurückgegangen war. Seit 2022 sei die Auslastung der Produktionskapazitäten um etwa vierzig Prozent gesunken. Gleichzeitig habe sich die Kostenstruktur durch steigende Energie‑ und Lohnkosten sowie durch einen intensiveren internationalen Wettbewerbsdruck deutlich verschärft.

Diese Kombination führte zu einem Liquiditätsengpass, der die Insolvenz unvermeidlich machte. In diesem Kontext begann ein intensiver Bieterprozess, an dem neben internationalen Investoren auch heimische Interessenten teilnahmen. Der langjährige Familienbetrieb Wuxi Yinda Nylon aus der Nähe von Shanghai setzte sich letztlich in einem umkämpften Verfahren durch. Am 3.

Juni wurden die Kaufverträge gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Sachwalter Max Liebig aus München unterzeichnet. Laut einer offiziellen Pressemitteilung werde die Marke Perlon weiterhin eigenständig weitergeführt, und die drei deutschen Produktionsstandorte - Munderkingen, Bobingen und ein dritter Standort - blieben erhalten. Der Stellenabbau sei vor allem auf die Anlage in Bobingen beschränkt. Alexander Görbing, Sprecher der Ulmer Kanzlei SGP Schneider Geiwitz, die die Verhandlungen leitete, betonte, dass der operative Geschäftsbetrieb während des Restrukturierungsprozesses unverändert weitergelaufen sei.

Die Lieferfähigkeit blieb trotz der laufenden Verhandlungen stabil, was für die Kunden und die gesamte Lieferkette ein entscheidender Faktor war. Christian Plail, Generalhandlungsbevollmächtigter der Kanzlei, hob hervor, wie wichtig die Fortführung einer starken Marke für die regionale Wirtschaft und die betroffenen Industriezweige sei. Durch die Übernahme wird nicht nur die Existenz von rund 850 Arbeitsplätzen gesichert, sondern auch die globale Wettbewerbsfähigkeit einer traditionsreichen Marke, die seit Jahrzehnten für Qualität und Innovation im Bereich der Kunstfasern steht, langfristig gestärkt





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Perlon Insolvenz Übernahme China Arbeitsplätze

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