The global RAM shortage crisis was triggered mainly by the extreme rise in demand due to the Artificial Intelligence boom. However, the existing three major players in RAM manufacturing, Micron, Samsung, and SK Hynix, are nearly at full capacity. Currently, China-based RAM manufacturers are gaining a significant market share both domestically and globally.

In Zeiten der Speicherkrise schauen sich viele Hersteller händeringend nach Alternativen zu den Marktführern um. Der Blick richtet sich dabei auch vermehrt auf China, wo Hersteller wie CXMT auf den globalen Markt drängen.

Die weltweite Speicherkrise wurde in erster Linie durch die im Rahmen des KI-Booms extrem stark gestiegene Nachfrage ausgelöst. Das Problem ist dabei, dass es mit Micron, Samsung und SK Hynix weltweit nur drei nennenswerte Hersteller gibt, deren Kapazitäten nahezu vollkommen ausgelastet sind. Eine Erweiterung dieser Kapazitäten braucht Zeit und bisher schrecken die Hersteller auch noch davor zurück. Die Sorge ist, dass der Hype schon wieder abgeflaut ist, wenn die Produktionsstätten entsprechend aufgerüstet wurden.

Die Gewinne der Hersteller sind zudem auch ohne einen Ausbau extrem hoch. Für uns Spieler, aber auch auf RAM angewiesene Hersteller etwa von Laptops, Handhelds oder Komplett-PCs, bleibt so scheinbar nur die Option, die Krise auszusitzen. Oder nach Alternativen zu Micron, Samsung und SK Hynix zu suchen. Das Problem ist, dass CXMT, ähnlich wie viele andere Tech-Firmen aus China, vor allem auf dem heimischen Markt aktiv ist.

Politische Spannungen erschweren den Export oder machen ihn teilweise sogar całkowicie unmöglich





GameStar_de / 🏆 118. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RAM Shortage Crisis Chip Shortage Crisis Alternatives For RAM Seekers China-Based RAM Manufacturers Micron Samsung And SK Hynix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anker-Kopfhörer mit KI-Chip aus deutscher Herstellung: Biowake Liberty 5 Max & Biowake Liberty 5 CaseIn-Ear-Kopfhörer des chinesischen Herstellers Anker fallen auf: Die Case von Soundcore Liberty 5 Max und Liberty 5 Case sind mit OLED-Bildschirmen bestückt. Die Medienwiedergabe und Telefonate steuern, aber unsichtbar - das Lieschen: Im Inneren steckt ein KI-Chip aus deutscher Fertigung. Wir haben die Max-Variante ausprobiert.

Read more »

Anker stellt Soundcore Liberty 5 Pro (Max) mit in Deutschland gefertigtem KI-Chip vorAnker hat die Soundcore Liberty 5 Pro (Max) als erste In-Ear-Kopfhörer mit dem in Deutschland gefertigten KI-Chip vorgestellt. Der AI-Chip ist für das ANC zuständig und kann potenzielle Störgeräusche der Umgebung herausfiltern.

Read more »

(+) RAM als VRAM nutzen: Ist das die Lösung?PCGH Plus: Speicher ist teuer wie nie! Wir zeigen, wie AMDs HBCC von 2017 RAM als VRAM nutzt und ob die Idee 2026 wieder relevant wird. Aus PCGH 06/2026.

Read more »

Surface Laptop: Microsoft plant Modell mit nur 8 GiByte RAM für 1.300 US-DollarMicrosoft plant einen Surface Laptop for Business mit 8 GiByte RAM für 1.300 US-Dollar. Das wirft Fragen zur Copilot-Plus-Strategie auf.

Read more »