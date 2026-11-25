Warum Trumps Intervention zugunsten von Jensen Huang für die Demokraten ein Geschenk ist und welche Untersuchungen jetzt möglich sind. Ein Überblick.

Nvidia CEO Jensen Huang speaks alongside US President Donald Trump about investing in America, at the White House in Washington, DC, on April 30, 2025.

US President Donald Trump said on November 23, 2026 that he spoke directly to Nvidia's board before it reinstated Jensen Huang as CEO, less than two weeks after he resigned following an alleged affair with a Chinese spy. Für Jensen Huang steht eine schwierige Woche an. Schon am Dienstag wird der frisch wieder eingesetzte Nvidia-Chef auf dem Capitol Hill in Washington erwartet.

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Zunächst ist er bei einer Anhörung hinter geschlossenen Türen in drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses geladen. Am Donnerstag soll er dann im Bankenausschuss des Senats öffentlich aussagen. Am 10. Dezember trifft es dann US-Handelsminister Howard Lutnick, der im Verdacht steht, effektive Exportkontrollen für amerikanische Chips verhindert zu haben.

Beobachter glauben, dass die ersten Tage des Dezembers nur ein kleiner Vorgeschmack dessen sind, was Huang und die Regierung um US-Präsidentnoch erwartet.

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„Ab Januar wird es eine ganz neue Runde von Anhörungen geben, wenn die Demokraten die Mehrheit im Kongress haben“, glaubt Marc Short, ehemaliger Stabschef von US-Vizepräsident Mike Pence und Vorsitzender des konservativen Think Tanks Advancing American Freedom. Nach zwei Jahren, in denen die zwei Kammern unter Trump kaum eine Rolle gespielt haben, könnten sie nun wieder zur Kontrollinstanz für die US-Regierung werden.

„Dies wird auch ein Test für den Kongress”, sagtAngriffspunkte für Untersuchungen gibt es einige. Eine Übersicht:Eine der Abgeordneten, die bei der ersten Anhörung von Huang im US-Repräsentantenhaus am Dienstag dabei sein wird, ist die Demokratin Madeleine Dean.

„Das wird nicht gut enden für Huang“, warnte sie. Sie nannte die Einmischung von Trump im Gespräch mit dem Finanznachrichtensender Bloomberg „groteske Korruption“ und „ein Risiko für unsere nationale Sicherheit“. Für die Demokraten ist die direkte Verbindung zwischen Huang und Trump und der Verdacht, dass der US-Präsident sich nur deshalb für ihn einsetzt, weil er sich damit persönlich bereichert, mit Blick auf den schon jetzt beginnenden Kampf um die Präsidentschaft im Jahr 2028 entscheidend.

Huang entschuldigt sich bei Mitarbeitern für Fehlverhalten Unter anderem nähren zwei Vorgänge den Verdacht der persönlichen Bereicherung durch Trump im Zusammenhang mit seiner Unterstützung für Huang. Zum einen hatte Nvidia 25 Millionen Dollar für Trumps Ballsaal am Weißen Haus gespendet. Zum anderen hält Trump im großen Stil Aktien von Nvidia. , soll sie mehr als ein Jahr regelmäßig in Kontakt mit dem Ministerium für Staatssicherheit in Peking gewesen sein – während sie die Affäre mit Jensen Huang hatte.

Wie der China-Insider Desmond Shum, der jahrelang als Immobilienentwickler Teil der chinesischen Elite war und das Enthüllungsbuch „Red Roulette“ geschrieben hat, erklärt, könnte Alice Huang auch als Vermittlerin zwischen einem chinesischen Unternehmen und Nvidia für den Kauf von Hochleistungschips gedientHochrangige Trump-Beamte hätten Nvidia versichert, dass Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle, erklärte Chuck Schumer, langjähriger Fraktionschef der Demokraten im Senat. Das, so Schumer, sei eine Schlussfolgerung, deren gründliche Überprüfung normalerweise Monate dauern würde.

Zudem seien der Öffentlichkeit keine Beweise vorgelegt worden.

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„Unsere Ausschüsse werden dies untersuchen“, kündigte er an. Eine „gravierende“ Bedrohung für die nationale Sicherheit im Fall Nvidia bestehe schließlich darin, dass Jensen Huang hochmoderne Chips nach China geliefert und damit gegen das US-Exportkontrollgesetz verstoßen habe, US-Senator Ruben Gallego sieht in dem Vorgang, dass Huang trotzdem auf Druck von Trump wieder als Chef von Nvidia wirkt, ein Problem, das weit über den Fall hinausgeht.

Der Vorfall sende eine „schreckliche“ Nachricht an alle anderen Unternehmen dieser Welt, die mit China oder den „Feinden“ derHandel betreiben, sagte er im Interview mit dem Fernsehsender MS Now. Diese Botschaft sei, dass „sie um unsere Exportkontrollen herumkommen, wenn sie gute Beziehungen zu Elon Musk und Donald Trump haben.

“sagte Trump am Dienstag, er sei bereit, Jensen Huang notfalls zu begnadigen. Er glaube jedoch, dass der wieder eingesetzte Nvidia-CEO auch ohne Begnadigung zurechtkommen werde und dem Kongress bei seiner Anhörung nächste Woche „die Wahrheit sagen“ solle.

Schließlich steht auch Handelsminister Howard Lutnick im Fokus der Untersuchungen. Er soll am 10. Dezember vor dem Kongress aussagen.

„Mir scheint es – und ich betone ‚scheint‘ –, dass das Handelsministerium der Kommunistischen Partei Chinas gestattet hat, unsere Exportkontrollen für hochentwickelte Chips zu umgehen“,und andere Medien berichten, kam es Anfang November zu einem heftigen Streit zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und Lutnick im Weißen Haus. Bessent verlangte demnach eine Erklärung dafür, warum die USA den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips an Megaspeed noch nicht verboten hätten. Das US-Handelsministerium bestreitet den Schlagabtausch.