Der Chiq 55M79N ist ab sofort bei Lidl für 299 Euro erhältlich. Der 55-Zoll-Mini-LED-Fernseher mit Google TV und QLED-Panel fällt durch einen massiven Preisnachlass auf.

Der Discounter Lidl bietet derzeit einen außergewöhnlichen Fernseher an, der technische Funktionen mit einem sehr günstigen Preis kombiniert. Das Modell Chiq 55M79N steht in den Filialen und im Online-Shop für 299 Euro zu kaufen. Dieser Preis entspricht einem Rabatt von 500 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 799 Euro. Damit positioniert sich das Gerät als attraktive Alternative für Haushalte, die einen großen Bildschirm suchen, aber kein großes Budget ausgeben möchten.

Chiq 55M79N mit Mini-LED und Google TV

Das Kernstück der technischen Ausstattung des Chiq 55M79N bildet ein 55-Zoll-Display, das auf einer Kombination aus QLED-Panel und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung setzt. Die Mini-LED-Technologie sorgt für eine präzisere Steuerung der Helligkeit und erzeugt kräftigere Kontraste im Vergleich zu herkömmlichen LED-Fernsehern. Zusätzlich sorgt eine Quantum-Dot-Schicht für eine erweiterte Farbdarstellung, wodurch Rot-, Grün- und Blautöne satter und lebendiger erscheinen. Für den Medienkonsum ist Google TV als vorinstalliertes Betriebssystem integriert, was direkten Zugriff auf Dienste wie Netflix, Prime Video und YouTube ermöglicht. Die eingebaute Chromecast-Funktion erlaubt es Nutzern, Inhalte nahtlos vom Smartphone auf den großen Bildschirm zu übertragen.

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Teknische Spezifikationen und Konnektivität

Die technischen Daten des Geräts orientieren sich an den Anforderungen durchschnittlicher Nutzer und Gaming-Einsteiger. Das Panel verfügt über eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Durch die Funktionen Motion Estimation und Motion Compensation (MEMC) kann das Bildsignal auf bis zu 120 Hz interpoliert werden, was Bewegungen flüssiger erscheinen lässt, jedoch keine echten 120 Hz ersetzt. Anschlüsse für High-End-Gaming-Konsolen wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X bietet der Fernseher dank HDMI 2.1. Der Audioausgang wird von zwei Zehn-Watt-Lautsprechern mit Unterstützung für Dolby-Atmos übernommen, wobei für ein umfassenderes Klangerlebnis die Empfehlung einer externen Soundbar besteht.

Empfangsstandards und Anschlussmöglichkeiten

Neben der Bilddarstellung und den Gaming-Funktionen deckt der Chiq 55M79N alle wichtigen Empfangsstandards ab. Für den Antennenempfang ist DVB-T2 vorhanden, während für Kabel-DVB DVB-C2 und für Satellitenempfang DVB-S2 integriert sind. Die drahtlose Vernetzung wird durch ein integriertes WLAN sichergestellt, alternativ steht ein LAN-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung zur Verfügung. Zwei USB-Ports erlauben das Abspielen von Medieninhalten von externen Festplatten oder USB-Sticks, was die Nutzung des Geräts als Medienzentrum erweitert. Diese Ausstattung macht das Modell flexibel für verschiedene Nutzungen im Wohnzimmer.

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Zielgruppe und Einschränkungen des Angebots

Der Chiq 55M79N richtet sich primär an Käufer, die einen großen Fernseher mit solider Grundausstattung bevorzugen, ohne Premium-Preise zu zahlen. Die Kombination aus Mini-LED, QLED-Technologie und Google TV bietet für den Preis von unter 300 Euro einen hohen Gegenwert. Das Gerät eignet sich gut für Nutzer, die hauptsächlich streamen, gelegentlich auf der Konsole spielen und keine Referenz-Bildqualität für professionelle Zwecke benötigen. Für anspruchsvolle Filmabende mit Blu-rays oder als Gaming-Display für kompetitive Shooter ist das Modell jedoch weniger geeignet, da das 60-Hz-Panel hier eine signifikante technische Grenze darstellt.

Preisvergleich und Marktpositionierung

Ein Vergleich mit anderen Anbietern zeigt, dass der Preis bei Lidl tatsächlich niedrig angesetzt ist. Andere Händler verlangen für vergleichbare Modelle mit ähnlicher Mini-LED-Ausstattung und QLED-Panel aktuell deutlich mehr Geld. Dieser Preisunterschied macht das Angebot im aktuellen Lidl-Prospekt zu einer bemerkenswerten Gelegenheit für Preisbewusste. Die Redaktion überprüft bei solchen Angeboten stets Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse, um sicherzustellen, dass es sich um echte Schnäppchen und keine Mogelpackungen handelt. Die redaktionelle Unabhängigkeit bleibt dabei gewahrt, da die Nutzung der Webseite für die Leser kostenlos bleibt.