Chirurgen fordern Entbürokratisierung im Gesundheitswesen

Der Berufsverband der Deutschen Chirurgie (BDC) fordert die Bundesregierung auf, die Bürokratie im Gesundheitswesen zu reduzieren. Ärzte und Pflegekräfte verbringen laut DKG im Schnitt drei Stunden pro Tag mit Dokumentationsarbeiten, die keinen Nutzen für die Patientenversorgung haben. Der BDC fordert die Digitalisierung von Prozessen und die Förderung von intelligenten Anreizsystemen.

Berlin. Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) nach Angaben verbringen Ärzte und Pflegekräfte im Schnitt drei Stunden pro Tag mit Dokumentationsarbeiten, die laut DKG häufig keinen Nutzen für die Patientenversorgung mit sich bringen. Der Berufsverband der Deutschen Chirurgie (BDC) stellt in einem am Donnerstag veröffentlichten Positionspapier zur Bundestagswahl fest, dass ein inakzeptabel hoher Anteil der ärztlichen Arbeitszeit derzeit in die Erledigung bürokratischer Aufgaben fließt.

In dem Papier, das von dem Verband, dem laut eigenen Angaben rund 17.000 Mitglieder angehören, veröffentlicht wurde, werden mehrere „Schwerpunktthemen“ formuliert, die aus Sicht der Chirurgen von der künftigen Bundesregierung aufzugreifen sind. Struktur- und Fallprüfungen sowie Wirtschafts- und Qualitätsprüfungen in Kliniken und Praxen belasten Ärzte und medizinisches Fachpersonal in zunehmendem Maße. Dies sei schon deshalb problematisch, da das hiesige Gesundheitssystem gleichzeitig durch einen zunehmenden Personalmangel geprägt sei. \\Die Chirurgen fordern die Digitalisierung von Prozessen, um die Bürokratie abzubauen. Digitale Techniken sollen zum „Transfer bürokratischer Aufgaben“ fortzuentwickeln und zu fördern werden. Ein Expertengremium, bestehend aus Partnern der Selbstverwaltung sowie Vertretern der Berufsverbände und Fachgesellschaften, soll das Bundesgesundheitsministerium bei der dringend notwendigen Entbürokratisierung beraten. \\Ein Dorn im Auge sind den Chirurgen etwa die „Doppel-Dokumentation“ beim Endoprothesenregister. Der Berufsverband spielt damit wohl auf den seit 2025 laufenden Aufbau einer zusätzlichen staatlichen Datenerfassung beim Knie- und Hüftgelenksersatz an, dem Implantateregister Deutschland (IRD). Das IRD wird von Kritikern als überflüssige Konkurrenz zum Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) gesehen – zumal Letzteres auf freiwilliger Basis seit Jahren gut läuft und hohe Akzeptanz genießt.





